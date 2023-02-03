WTA03 февраля 2023, 16:36 | Обновлено 03 февраля 2023, 16:37
297
4
Четверка на замке. Костюк завершили борьбу на турнире в Хуахине
Украинка не смогла пробиться в полуфинал
03 февраля 2023, 16:36 | Обновлено 03 февраля 2023, 16:37
297
4
Украинская теннисистка Марта Костюк (№60 WTA) завершила выступления на турнире WTA 250 в Хуахине. Она во встрече 1/4 финала потерпела поражение в двух сетах от Бьянки Андрееску из Канады (№42 WTA).
В полуфинале турнира в Хуахине Андрееску сразится с Лесей Цуренко, которая в четвертьфинале уверенно одолела Татьяну Марию из Германии.
Хуахин. 1/4 финала
Бьянка Андрееску (Канада, 1) – Марта Костюк (Украина, 5) – 6:0, 7:6 (7:3)
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Комментарии 4
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Давно кажу, що Марті для кроку вперед потрібна одна перемога над топом у серйозному турнірі. Але роки йдуть, нічого подібного немає, і навіть на 250-ках до останніх стадій дійти не вдається. Майбутнє Марти залишається від величезним питанням.
Один із тих чисельних випадків, коли Марта, занадто поважаючи суперницю, програла їй ще до виходу на корт. Серйозний такий ментальний блок в голові у Марти.Можна було б пофантазувати про якийсь героїчний камбек з рахунку 1-5 в другому сеті, але насправді весь цей "героїзм" - заслуга виключно Б`янки. Ну, хоча б примусила канадку трішки попітніти перед завтрашнім рандеву з Лесею.
сумно,радуе тількі те,що 2 сет прийшла подивитися Леся і я думаю зробила для себе висновки з гри наступної суперниці...
В кінці гри Марта показала, що може грати краще, але їй важко налаштуватися на кращу гру, заради дешевого 250 тис. Та ще й нерви повертаються, коли з'являється шанс на перемогу.
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