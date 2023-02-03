Четверка на замке. Костюк завершили борьбу на турнире в Хуахине

Украинская теннисистка Марта Костюк (№60 WTA) завершила выступления на турнире WTA 250 в Хуахине. Она во встрече 1/4 финала потерпела поражение в двух сетах от Бьянки Андрееску из Канады (№42 WTA).

В полуфинале турнира в Хуахине Андрееску сразится с Лесей Цуренко, которая в четвертьфинале уверенно одолела Татьяну Марию из Германии.

Хуахин. 1/4 финала

Бьянка Андрееску (Канада, 1) – Марта Костюк (Украина, 5) – 6:0, 7:6 (7:3)