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  4. Четверка на замке. Костюк завершили борьбу на турнире в Хуахине
WTA
03 февраля 2023, 16:36 | Обновлено 03 февраля 2023, 16:37
297
4

Четверка на замке. Костюк завершили борьбу на турнире в Хуахине

Украинка не смогла пробиться в полуфинал

03 февраля 2023, 16:36 | Обновлено 03 февраля 2023, 16:37
297
4
Четверка на замке. Костюк завершили борьбу на турнире в Хуахине
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№60 WTA) завершила выступления на турнире WTA 250 в Хуахине. Она во встрече 1/4 финала потерпела поражение в двух сетах от Бьянки Андрееску из Канады (№42 WTA).

В полуфинале турнира в Хуахине Андрееску сразится с Лесей Цуренко, которая в четвертьфинале уверенно одолела Татьяну Марию из Германии.

Хуахин. 1/4 финала

Бьянка Андрееску (Канада, 1) – Марта Костюк (Украина, 5) – 6:0, 7:6 (7:3)

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Марта Костюк WTA Хуахин Бьянка Андрееску
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Stanislav Matusevych
Давно кажу, що Марті для кроку вперед потрібна одна перемога над топом у серйозному турнірі. Але роки йдуть, нічого подібного немає, і навіть на 250-ках до останніх стадій дійти не вдається. Майбутнє Марти залишається від величезним питанням. 
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+2
introvert
Один із тих чисельних випадків, коли Марта, занадто поважаючи суперницю, програла їй ще до виходу на корт. Серйозний такий ментальний блок в голові у Марти.Можна було б пофантазувати про якийсь героїчний камбек з рахунку 1-5 в другому сеті, але насправді весь цей "героїзм" - заслуга виключно Б`янки. Ну, хоча б примусила канадку трішки попітніти перед завтрашнім рандеву з Лесею.
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+2
Александр Ад
сумно,радуе тількі те,що 2 сет прийшла подивитися Леся і я думаю зробила для себе висновки з гри наступної суперниці...
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0
kollekciy
В кінці гри Марта показала, що може грати краще, але їй важко налаштуватися на кращу гру, заради дешевого 250 тис. Та ще й нерви повертаються, коли з'являється шанс на перемогу. 
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0
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