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Товарищеские матчи
Верес
04.02.2023, FT 1 : 0
Пюник
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Украина. Премьер лига
04 февраля 2023, 20:43 |
749
0

Два отмененных гола. Верес сделал подарок президенту клуба

Украинская команды минимально выиграла у «Пюника»

04 февраля 2023, 20:43 |
749
0
Два отмененных гола. Верес сделал подарок президенту клуба
ФК Верес

В субботу, 4 февраля, состоялся товарищеский матч между «Вересом» и армянским «Пюником». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу украинской команды.

Футболисты клуба из Ровно трижды поразили ворота соперника, однако засчитан был только один гол. На 74-й минуте игры отличился Геннадий Пасич.

«Верес» провел первый контрольный поединок на сборах в Турции. Интересно, что 4 февраля празднует свой день рождения президент клуба из Ровно Иван Надеин.

Товарищеский матч. 4 февраля

Верес – Пюник – 1:0

Гол: Пасич, 74

Уже 7 февраля «Верес» начнет выступление на Winter Cup. Ровенчане сыграют с эстонской «Левадией». Начало в 19:30 по Киеву.

После поединка пресс-служба «Вереса» подвела краткий итог игры:

«Уже в дебюте игры Вересс вышел вперед в счете. Угловой с правого фланга завершился рикошетом от кого-то из армян и транзитом от перекладины мяч влетел в сетку ворот Пюника. Впрочем, турецкий арбитр почему-то решил гол не засчитывать. Возможно, увидел фол. Хотя никто из футболистов армянского клуба на газон не падал...

Потом больше мячом владели именно игроки Пюника. Они пытались больше атаковать. Правда, ровенчане все эти атаки легко читали.

В середине тайма Верес спасла стойка. Футболист Пюника перевис в воздухе Дениса Балана и замкнул передачу партнера с правого фланга. Было небезопасно. А перед самым перерывом в игру серьезно вступил Вадим Ющишин – он парировал дальний в очень мощный удар соперника.

Во втором тайме на поле полностью доминировал Верес. При том, что для Пюника сборы начались гораздо раньше и команда уже провела целую серию спаррингов.

Николай Гайдучик метров пяти пробил во вратаря армянского клуба после классной передачи Виталия Дахновского из глубины. Потом классно пробивал Станислав Шарай – немного неудачно.

На 71-й минуте турецкий арбитр «украл» у Вереса второй гол. Геннадий Пасич выполнил сольный рейд по левому флангу и выкатил в центр под удар Виталию Дахновскому. Тот в момент передачи партнера даже не успел вбежать в штрафную и дал метров пять форы защитнику Пюника. Впрочем, боковой решил, что здесь лучше поднять флажок.

Еще через три минуты Верес забил в третий раз. Геннадий Пасич сразился за мяч в центре поля, обыгрался с Николаем Гайдучиком, пробежал еще метров десять и пробил без шансов для вратаря. Боковой арбитр снова пытался гол отменить. Но главный на этот раз на такие провокации не поддался – 1:0.

До финального свистка Верес мог забить еще. Геннадий Пасич чудом не попал в пустые ворота после передачи Николая Гайдучика».

Видеообзор матча:

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Геннадий Пасич Иван Надеин Верес Ровно Пюник учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор
Источник ФК Верес
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