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Верес
04.02.2023 17:00 - : -
Пюник
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Украина. Премьер лига
04 февраля 2023, 11:33 | Обновлено 04 февраля 2023, 12:14
87
0

Верес – Пюник. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча

04 февраля 2023, 11:33 | Обновлено 04 февраля 2023, 12:14
87
0
Верес – Пюник. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Верес

В субботу, 4 февраля, ровенский «Верес» на учебно-тренировочном сборе в Турции проведет контрольный матч против армянского «Пюника». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

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Источник Sport.ua
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