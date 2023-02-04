Украина. Премьер лига04 февраля 2023, 11:33 | Обновлено 04 февраля 2023, 12:14
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Верес – Пюник. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча
04 февраля 2023, 11:33 | Обновлено 04 февраля 2023, 12:14
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В субботу, 4 февраля, ровенский «Верес» на учебно-тренировочном сборе в Турции проведет контрольный матч против армянского «Пюника». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.
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