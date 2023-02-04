В субботу, 4 февраля, ровенский «Верес» на учебно-тренировочном сборе в Турции проведет контрольный матч против армянского «Пюника». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

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