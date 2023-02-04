Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига04 февраля 2023, 15:48 | Обновлено 04 февраля 2023, 15:59
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Пять голов на двоих. Львовский Рух проиграл спарринг словенскому Домжале
В результативном спарринге украинская команда уступила в матче в Хорватии
04 февраля 2023, 15:48 | Обновлено 04 февраля 2023, 15:59
159
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В субботу, 4 февраля, львовский «Рух» на учебно-тренировочном сборе в Хорватии провел контрольный матч против словенского «Домжале».
Игра прошла в хорватском городе Умаг. В результативном спарринге с пятью голами львовская команда уступила словенскому клубу (2:3).
Товарищеский матч, 4 января
Рух Львов (Украина) – Домжале (Словения) – 2:3
Голы: Веремиенко, 22, Климчук, 78 – Маркуш, 3, Сайтоски, 41, Офенбахер, 88.
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