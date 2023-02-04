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Товарищеские матчи
Рух Львов
04.02.2023, FT 2 : 3
Домжале
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Украина. Премьер лига
04 февраля 2023, 15:48 | Обновлено 04 февраля 2023, 15:59
159
0

Пять голов на двоих. Львовский Рух проиграл спарринг словенскому Домжале

В результативном спарринге украинская команда уступила в матче в Хорватии

04 февраля 2023, 15:48 | Обновлено 04 февраля 2023, 15:59
159
0
Пять голов на двоих. Львовский Рух проиграл спарринг словенскому Домжале
ФК Рух Львов

В субботу, 4 февраля, львовский «Рух» на учебно-тренировочном сборе в Хорватии провел контрольный матч против словенского «Домжале».

Игра прошла в хорватском городе Умаг. В результативном спарринге с пятью голами львовская команда уступила словенскому клубу (2:3).

Товарищеский матч, 4 января

Рух Львов (Украина) – Домжале (Словения) – 2:3

Голы: Веремиенко, 22, Климчук, 78 – Маркуш, 3, Сайтоски, 41, Офенбахер, 88.

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товарищеские матчи Домжале учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Рух Львов Олег Веремиенко Юрий Климчук
Источник Sport.ua
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