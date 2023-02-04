Пять голов на двоих. Львовский Рух проиграл спарринг словенскому Домжале

В субботу, 4 февраля, львовский «Рух» на учебно-тренировочном сборе в Хорватии провел контрольный матч против словенского «Домжале».

Игра прошла в хорватском городе Умаг. В результативном спарринге с пятью голами львовская команда уступила словенскому клубу (2:3).

Товарищеский матч, 4 января

Рух Львов (Украина) – Домжале (Словения) – 2:3

Голы: Веремиенко, 22, Климчук, 78 – Маркуш, 3, Сайтоски, 41, Офенбахер, 88.