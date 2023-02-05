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Рух Львов
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Домжале
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Украина. Премьер лига
05 февраля 2023, 12:39 | Обновлено 05 февраля 2023, 12:43
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0

Рух Львов – Домжале – 2:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

05 февраля 2023, 12:39 | Обновлено 05 февраля 2023, 12:43
111
0
Рух Львов – Домжале – 2:3. Видео голов и обзор матча
ФК Рух Львов

Львовский «Рух» на учебно-тренировочном сборе в Хорватии проиграл словенскому «Домжале» со счетом 2:3.

Товарищеский матч

«Рух Львов» (Украина) – «Домжале» (Словения) – 2:3
Голы: Веремиенко, 22, Климчук, 78 – Маркуш, 3, Сайтоски, 41, Офенбахер, 88.

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Источник Sport.ua
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