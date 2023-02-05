Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига05 февраля 2023, 12:39 | Обновлено 05 февраля 2023, 12:43
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Рух Львов – Домжале – 2:3. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
05 февраля 2023, 12:39 | Обновлено 05 февраля 2023, 12:43
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Львовский «Рух» на учебно-тренировочном сборе в Хорватии проиграл словенскому «Домжале» со счетом 2:3.
Товарищеский матч
«Рух Львов» (Украина) – «Домжале» (Словения) – 2:3
Голы: Веремиенко, 22, Климчук, 78 – Маркуш, 3, Сайтоски, 41, Офенбахер, 88.
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