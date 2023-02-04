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Рух Львов
04.02.2023 12:00 - : -
Домжале
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Украина. Премьер лига
04 февраля 2023, 09:17 |
39
0

Рух – Домжале. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча

04 февраля 2023, 09:17 |
39
0
Рух – Домжале. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух Львов

В субботу, 4 февраля, львовский «Рух» на учебно-тренировочном сборе в Турции проведет контрольный матч против словенского «Домжале». Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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