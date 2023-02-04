Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига04 февраля 2023, 09:17 |
39
0
Рух – Домжале. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча
04 февраля 2023, 09:17 |
39
0
В субботу, 4 февраля, львовский «Рух» на учебно-тренировочном сборе в Турции проведет контрольный матч против словенского «Домжале». Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по Киеву.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 04 февраля 2023, 06:45 1
Арнольд завоевал пояс WBO Inter-Continental в первом полусреднем весе
Футбол | 03 февраля 2023, 23:05 0
Первую часть сезона Богдан Вьюнник отыграл в аренде в швейцарском «Цюрихе»
Футбол | 03.02.2023, 23:18
Футбол | 03.02.2023, 20:39
Футбол | 03.02.2023, 19:02
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.02.2023, 13:28 38
03.02.2023, 05:40 24
02.02.2023, 20:03 4
02.02.2023, 09:41 15
03.02.2023, 06:45 1
02.02.2023, 20:34 2
02.02.2023, 10:48 7
02.02.2023, 22:09 6