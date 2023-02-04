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Украина. Премьер лига
04 февраля 2023, 14:15 | Обновлено 04 февраля 2023, 14:22
748
0

ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Днепра-1 подписал контракт с бразильским клубом

Билл будет выступать за «Интернасьонал Лимейра», команду Серии D Бразилии

04 февраля 2023, 14:15 | Обновлено 04 февраля 2023, 14:22
748
0
ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Днепра-1 подписал контракт с бразильским клубом
ФК Интернасьонал Лимейра. Билл

Бразильский форвард Билл (Фабрисио Родригес да Силва), права на которого принадлежит «Днепру-1», подписал контракт с клубом из Бразилии.

23-летний Билл будет играть за клуб «Интернасьонал Лимейра», который выступает в бразильской Серии D и в чемпионате штата Паулиста.

Билл прибыл в Украину в начале февраля 2021 года и за год сыграл за «Днепр-1» во всех турнирах 18 матчей, забив 1 гол.

Продолжая находиться на контракт с «Днепром-1», Билл с началом полномасштабной войны в Украины воспользовался правилами ФИФА о переходах легионеров из украинских клубов.

Бразилец весной 2022 года поиграл за бразильский «Спорт Ресифи» (11 матчей, 2 гола), а летом отправился в латвийский клуб РФШ, где провел 10 матчей и забил 4 мяча.

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Билл (Фабрисио Родригес да Силва) Днепр-1 Интернасьонал Лимейра трансферы трансферы УПЛ Ресифи РФШ аренда игрока
Источник Sport.ua
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