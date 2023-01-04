Он не хочет играть в Украине. Легионер Днепра-1 может покинуть клуб

23-летний бразильский легионер «Днепр-1» Билл (Фабрицио Родригес да Силва) не хочет играть на украинских стадионах, информирует фан-сайт клуба.

Поэтому маловероятным стало его присутствие на первом учебно-тренировочном сборе с Днепром-1 в Турции.

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину Билл играл в аренде: сначала за «Спорт Ресифи» в Бразилии (11 матчей, 2 гола), а затем за РФШ в Латвии.

Сотрудничество бразильца с рижским клубом уже прервано. Полузащитник не показал высокой результативности (10 матчей, 4 гола) и покинул РФШ.

За Днепр-1 Билл выступал в 2021 году. За время пребывания в украинском клубе он провел 18 игр и забил 1 гол, если учитывать все турниры.