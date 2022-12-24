В Днепр-1 может вернуться из аренды бразильский вингер

23-летний бразильский вингер Билл покинул ряды клуба РФШ из латвийской столицы Риги, который арендовал игрока у «Днепра-1». Сообщается, что вольную игрок получил в виду завершения срока действия арендного соглашения.

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Билл, у которого контракт с «Днепром-1» до лета 2026 года, провел за РФС в 2022 году 10 матчей, забил 4 гола.

«Днепр-1» в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги занимает 1 место, имея 35 очков после 14 матчей.

Ранее президент «Днепра-1» Юрий Береза оценил выступления команды в первой половине нынешнего сезона.