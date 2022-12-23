Юрий БЕРЕЗА: «Наша главная проблема – отсутствие международного опыта»
Президент «Днепра-1» подвел итоги года
Президент «Днепра-1» Юрий Береза оценил выступления команды в первой половине нынешнего сезона:
«Команда нравится тем, что находит ответы на действия любого соперника в чемпионате. И если так же тренерский штаб будет находить противодействие соперникам в Лиге Конференций, то придет успех. Главная наша проблема, по моему мнению, отсутствие международного опыта. Мы его только приобретаем.
Но команда сражается до конца, и этим нравится. Помните, что со времен второй лиги в раздевалке я всегда призывал играть до последней секунды. Это будет – и результат придет. Он и пришел, кстати».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Норвежский форвард Эрлинг Холанд забил за «Манчестер Сити» 24-й гол
Португалец пострадал за свою недальновидность