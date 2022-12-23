Президент Днепра-1: «Чувствуете? Приближается гимн Лиги чемпионов»

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза надеется, что нынешнее лидерство команды в чемпионате Украины поможет клубу не просто выйти в еврокубки, а оказаться в Лиге чемпионов.

– Это ощущение… А вы разве не чувствуете? Гимн Лиги чемпионов приближается. Мне кажется, что он уже где-то раздается – где-то далеко, но уже раздается. Главное, чего мне хочется – чтобы на стадионе раздался гимн Лиги чемпионов. Неважно, с какой командой мы будем играть. Он прозвучит после победы. Все накладывается одно на другое, но одно чувство: родной город, родной стадион, родная команда, гимн Лиги чемпионов.

Честно скажу, ожидал худшего, но то, что есть – невероятный шаг вперед. Клуб показал, что один человек или даже тренерский штаб не может сделать все самостоятельно. Пожалуй, мы сложились как клуб, и 1-е место – результат того, что существует действующая структура спортивного клуба «Днепр-1». В клуб будут приходить те или иные личности, будут играть, тренировать… Давайте, например, вспомним того же Супрягу, насколько он был перспективным. Его уход из клуба был слишком ранним. Если бы он поиграл здесь еще год-два, думаю, судьба сложилась бы по-другому. Это энергетика, это Днепр: город, река, люди, мы с вами.