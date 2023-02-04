Дмитрий Коваленко. Украинская звезда американской МЛС

Уже бывший защитник «Шахтера» Сергей Кривцов выбрал достаточно экзотическое, как для наших футбольных традиций, место продолжения карьеры – североамериканскую футбольную лигу.

К слову, до перехода Кривцова в «Интер Майами», в МЛС поиграли лишь пятеро украинцев, фамилии которых немного скажут украинским болельщикам. Даже тем, кто со стажем.

Но среди той пятерки есть один украинский игрок, который в свое время был настоящей звездой американской футбольной Лиги. Он выиграл и чемпионат, и Кубок, поиграл в одной команде со Стоичковым и Бекхэмом. Тем самым Дэвидом, в команду которого и перебрался сейчас Кривцов.

А речь сейчас пойдет о Дмитрии Коваленко, или просто Диме, как его все называли во время американской карьеры. Пока что он – самый титулованный украинец в истории МЛС. Может, Кривцову удастся оставить еще более яркий след за Океаном. Но не будем забегать вперед. Давайте сейчас вспомним историю Коваленко. Возможно, в чем-то она поможет быстрее акклиматизироваться на новом месте новобранцу «Майами».

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Дмитрий Коваленко родился и вырос в Киеве. В восемь лет попал в детскую команду «Динамо», где поначалу тренировался под руководством известного футболиста и тренера Владимира Онищенко.

В 1990-м году юные динамовцы с Коваленко в составе поехали в заграничное турне – в Италию. Вместе с киевлянами на том турнире выступали их ровесники из Америки. Пацаны быстро нашли общий язык. Да и их тренеры тоже (тогда тренером у Димы был уже Виктор Кондратов). В итоге динамовцев пригласили погостить в Штаты, и приглашение было с благодарностью принято.

В Америке юных украинских футболистов расселили по американским семьям. Несколько недель наши хлопцы играли там в футбол, а параллельно пытались вникнуть в английский язык и американский быт.

На следующий год повторилось то же самое: опять на турне в США, опять жизнь в той же американской семье. И новая «семья» предложила Диме остаться насовсем: пойти учиться в американскую школу, получить профессию, осесть на новом месте.

С первой попытки остаться не удалось. Получилось со второй. Вернувшись в Киев, Коваленко открыл студенческую визу и вылетел обратно в Штаты. Так начиналась карьера будущей звезды МЛС.

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Параллельно обучаясь в средней школе, Дмитрий играл в футбол (европейский футбол) за школьную команду. Играл достаточно хорошо. Настолько хорошо, что получил приглашение от университетской команды Индианы.

На новом месте украинец тоже был на виду. В 1998 году вместе со своей университетской командой Коваленко стал чемпионом первого дивизиона американской студенческой лиги. Дима тогда играл на позиции форварда, забив 45 мячей в 55 матчах.

В следующем году – новая вершина: Коваленко подписал первый «взрослый» контракт. Его позвали в клуб МЛС – «Чикаго Файр».

По словам Димы, именно за эту команду он мечтал выступать. Не в последнюю очередь потому, что ее цвета защищал легендарный Христо Стоичков.



Getty Images/Global Images Ukraine. Христо Стоичков и Дима Коваленко

Коваленко вспоминал, что в его киевском детстве отчетливо отложилась картинка, как на заполненном Республиканском стадионе «Динамо» встречалось с «Барселоной», за которую тогда играл болгарский форвард, а Коваленко с другими пацанами подавал мячи участникам того матча. Впоследствии Дима подавал мяч Стоичкову уже непосредственно на футбольном поле, когда они стали одноклубниками: Христо и дальше играл на острие атаки, а вот Коваленко отрядили в опорную зону.

Первый сезон в «Чикаго» у Коваленко не задался – в основу не попадал. А вот со второго сезона украинец забронировал за собой место в стартовом составе. В этом же сезоне Коваленко со своей командой стал обладателем Кубка США. А в следующем году принял участие в «Матче всех звезд МЛС», в котором забил гол.

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Игровые успехи Дмитрия Коваленко не остались незамеченными в Европе. Его звали команды из Украины, им интересовались и в Бундеслиге.

В 2002 году Дима уехал в немецкий клуб «Санкт-Паули». Сразу на просмотр. Просмотр оказался успешным, и ему предложили остаться на постоянной основе. Клуб из Гамбурга договорился с «Чикаго» об аренде украинца. С последующим правом выкупа за почти два миллиона немецких марок.

Поначалу дела на новом месте у Дмитрия шли неплохо. По его словам, за первый месяц выступлений за «Санкт-Паули» он заработал порядка пятидесяти тысяч долларов. Для сравнения: по условиям первого контракта с «Чикаго Файр» Коваленко зарабатывал за полгода 24 тысячи долларов.

Однако закрепиться в Германии Коваленко не удалось, о чем он впоследствии сожалел. У него произошел конфликт с одноклубником, из-за чего пришлось покинуть команду. И вернуться в Америку.



Getty Images/Global Images Ukraine. Дима Коваленко в составе Санкт-Паули

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Но уже не в «Чикаго». А в «Ди Си Юнайтед» из Вашингтона. Именно в этой команде прошли лучшие годы американской карьеры Коваленко: он стал чемпионом МЛС. В 2004-м Президент США Джордж Буш-младший в Белом доме вручил Дмитрию и его партнерам по «Ди Си» чемпионские перстни.

Отыграв за вашингтонский клуб три года, Коваленко решил резко изменить свою карьеру: поиграть на Родине. Он практически договорился о переходе в «Черноморец», но неожиданно на авансцене появился Вячеслав Грозный, тогдашний наставник запорожского «Металлурга», убедивший Дмитрия перейти именно под его начало.

Обещанные хорошие бытовые условия, неплохая зарплата и подъемные сделали свое дело. И Коваленко отправился в Запорожье.

Но заиграть там так и не смог. По его словам – из-за конфликта с Грозным. А как там было на самом деле, кто его знает.

Тем не менее, за «Металлург» Дима провел лишь два матча. Остальное время играл за дубль.

Разочаровавшись в украинском футболе, Коваленко вернулся в Америку. Он пытался вновь трудоустроиться в «Чикаго», но тут очень кстати подоспело предложение от знаменитого Брюса Арены, тогдашнего наставника нью-йоркского «Ред Булл» (а до этого – главного тренера сборной США), которого Дима называет своим футбольным отцом. Коваленко принял предложение Арены, подписав соглашение. Весьма выгодное по тем временам: 250 тысяч долларов в год.

За «Нью-Йорк» Коваленко играл полтора сезона. Затем немного поиграл за «Реал Солт Лэйк Сити», и снова его свела судьба с Брюсом Ареной. И впервые – с Дэвидом Бекхэмом. В «Лос-Анджелес Гэлакси».

Getty Images/Global Images Ukraine. Дима Коваленко (в центре) поиграл в одной команде с Дэвидом Бекхемом

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Против Бэкхема Коваленко играл еще в бытность игроком «Нью-Йорка». По словам Димы, на домашний поединок его команды против «Гэлакси» пришло свыше семьдесят тысяч болельщиков: цифра просто немыслимая на то время для Америки. И практически все пришедшие – из-за Дэвида.

Примерно такая же статистика посещений гостевых матчей «Гэлакси» была и на других стадионах: народ хотел увидеть воочию бывшую звезду «МЮ» и «Реала».

Однако на второй год американцы серьезно уменьшили свою заинтересованность Бекхэмом. Дима говорил, что они «просто пресытились». А когда «Спайсбой» не вернулся вовремя в расположение американского клуба, болельщики очень болезненно приняли эту новость. Лишний раз убеждаешься, что от любви до ненависти – действительно один шаг.

А можем, и того меньше. Когда Бекхэм на время прервал свою карьеру в МЛС, подписав соглашение с «Миланом», как утверждает Коваленко, на многих американских стадионах во время матчей с «Гэлакси» можно было увидеть баннеры «Бекхэм, не возвращайся из Италии».

Однако как футболист Бекхэм в «Лос-Анжелесе» оставил очень заметный след. Как вспоминает Коваленко, Дэвид никогда и ни с кем не был заносчивым, не ставил себя выше. Добродушный, уважительный парень, который может и пошутить, и помочь – вот таким запомнил звезду английского футбола украинская звезда футбола американского.

Единственное, что отличало Бекхэма от других одноклубников – личные телохранители на тренировках. И дорогущие авто, на которых он приезжал на общие занятия: каждая машина – как минимум полмиллиона долларов.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дима Коваленко против Нери Кастильо

За «Лос-Анджелес Гэлакси» Коваленко провел 32 матча, в которых забил один гол. Стать еще раз чемпионом Дмитрию не получилось: пришлось довольствоваться вторым местом.

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Пришлось и выбирать между контрактом на ухудшенных условиях и поиском новой команды. Травмы, возраст, возросшая конкуренция – и Дима уже перестал попадать в основу «Гэлакси». Ему предложили остаться, но с существенным уменьшением зарплаты. По его словам, заработанных денег хватило бы на аренду жилья, питание и бензин. Коваленко отказался.

И был выставлен на драфт. Тогдашняя цена его трансфера – чуть выше 135 тысяч долларов. Но ни один клуб из МЛС брать к себе украинца, в то время уже получившего американское гражданство, не захотел.

И Дима решил «завязать».

Он занимался с детьми, учил их футбольным азам, имел небольшой бизнес, не связанный с футболом, пытался открыть футбольную школу. В общем, искал себя нового.

Но это – уже совсем другая история.