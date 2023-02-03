Кривцов перешел в клуб Бекхэма. Почему этот трансфер выгоден для всех

31 января клуб МЛС «Интер Майами», одним из совладельцев которого является легендарный экс-футболист «Манчестер Юнайтед», «Реала» и сборной Англии Дэвид Бекхэм, официально подтвердил циркулирующую ранее в журналистских кругах информацию о переходе в свои ряды 31-летнего центрбека «Шахтера» и сборной Украины Сергея Кривцова. Контракт с защитником подписан на два года с возможностью пролонгации еще на сезон (в МЛС один сезон проходит в рамках одного календарного года), а трансфер состоялся на правах свободного агента, так как «Шахтер» пошел навстречу игроку и согласился за полгода до истечения контракта отпустить того без выплаты компенсации.

Таким образом, Сергей Кривцов стал единственным украинцем, который будет играть в МЛС-2023, а также первым топовым представителем нашей страны в истории североамериканской футбольной лиги.

Почему этот трансфер оказался выгоден для всех заинтересованных сторон? Давайте проанализируем возможные аргументы…

Футболист

Сергей Кривцов перешел в «Шахтер» летом 2010 года из запорожского «Металлурга», и за 12,5 лет в футболке «горняков» успел сыграть 224 матча, в которых отличился 13 забитыми мячами и 4 результативными передачами. Защитник выиграл абсолютно все в украинском клубном футболе – 8 раз становился чемпионом УПЛ, 7 раз поднимал над головой национальный Кубок, а еще дважды выигрывал Суперкубок.

Однако в последние годы Кривцов постепенно потерял статус ключевого центрбека команды. Во многом «поспособствовали» этому проблемы футболиста со здоровьем. В сезоне-2017/18 из-за травмы колена Сергей пропустил более четырех месяцев, а в сезоне-2021/22 из-за проблем с лодыжкой футболист провел в лазарете и того больше – около полугода.

Неудивительно, что Игор Йовичевич куда чаще предпочитал выставлять в стартовом составе в центре обороны «горняков» пару Бондарь – Матвиенко, а Кривцова использовать преимущественно в ситуациях, когда кому-то из ключевых центрбеков требовалось отдохнуть. Если учесть, что ветерана еще и начали «поджимать» перспективные воспитанники академии Фарина и Козик, а также вспомнить возвращение в «Шахтер» Ярослава Ракицкого, которого также вряд ли брали исключительно «под скамейку», то места для Кривцова в стане дончан оставалось все меньше и меньше.

Логично, что футболист, который в середине марта отпразднует свой 32-й день рождения, задумывался о смене клуба, чтобы получать больше игровой практики, а также иметь определенность на будущее – все-таки в «Шахтере» далеко не факт, что предложили бы ветерану продлить контракт дольше, чем на сезон.



Твиттер Интер Майами. Сергей Кривцов

В «Интер Майами» Кривцов получил гарантированный трудовой договор на два года с опцией продления, наверняка будет иметь значительный объем игровой практики, а также Сергей, у которого трое несовершеннолетних детей, сможет улучшить семейный быт, и этот фактор, по словам самого же игрока, также всерьез учитывался при выборе нового клуба.

Шахтер

Для «Шахтера» Сергей Кривцов, как уже упоминалось, в последнее время был фигурой, на которую всегда можно было положиться в трудную минуту. Защитник с огромным опытом был готов подставить плечо и помочь тренерскому штабу тогда, когда кто-то из ключевых центрбеков выбывал из строя по причине дисквалификации или необходимости отдыха.

Но выстраивать долгосрочную стратегию в отношении сотрудничества с Кривцовым донецкий клуб больше не мог из-за ряда факторов. Первый из них – возраст игрока. Второй – история с травмами, которая наталкивала на мысль о возможных рецидивах. Третий – появление в первой команде перспективной молодежи, которой необходимо начинать предоставлять игровую практику с целью ускорения прогресса в их развитии. Четвертый – уровень зарплаты Кривцова, которая, по данным из СМИ, составляла порядка 1 миллиона евро в год, а это немало в условиях кризиса в отечественном футболе, случившегося на фоне полномасштабной фазы российско-украинской войны.



ФК Шахтер

Безусловно, «Шахтер» можно укорять в том, что столь опытного и достаточно ценного исполнителя как Кривцов клуб потерял без получения отступных, однако можно взглянуть на ситуацию и с обратной стороны – инвестировали в украинца «горняки» не столь много, а тот сыграл за «оранжево-черных» более двухсот матчей. Стало быть – отработал контракт сполна, и заслужил то, чтобы «Шахтер» пошел ему навстречу, когда речь зашла о возможности полноценного трансфера в МЛС уже в январе.

Объективно говоря, потеря Кривцова не должна подкосить «Шахтер», если не случится экстраординарных событий с травмами ключевых исполнителей. А вот дать шанс к более стремительному развитию молодежи в первой команде, которой было куда сложнее пробиться в основу, когда в резерве находятся такие заслуженные личности, - это запросто, и это, вероятно, ключевой стратегический плюс для «горняков» в данной ситуации.

Интер Майами

«Интер Майами» – это молодой профессиональный клуб из США, основанный 29 января 2018 года. За эти пять лет главным достижением «цапель» является выход в МЛС, который случился благодаря тому обстоятельству, что у Дэвида Бекхэма был опцион на покупку соответствующей франшизы, которой англичанин и воспользовался по завершении карьеры футболиста. На протяжении нескольких лет Бекхэм и его партнеры решали различные организационные и юридические вопросы, и в сезоне-2020 «Интер Майами» влился в ряды других участников МЛС.

За три года главным спортивным достижением «Интер Майами» стал выход в плей-офф МЛС в минувшем сезоне. Однако тогда «цапли» завершили свой путь к трофею уже в первом же раунде, проиграв «Нью-Йорк Сити» (0:3). Помогали клубу Бекхэма добраться до этой стадии в минувшем году звездный аргентинский форвард Гонсало Игуаин, а также известный французский опорник Блез Матюиди, являющийся чемпионом мира-2018. Однако оба ветерана решили в конце 2022-го объявить о завершении профессиональной карьеры, вследствие чего в рядах нынешнего «Интер Майами» больше нет звезд первой величины, хотя известные в Европе футбольные личности все же присутствуют (например, экс-бек «Арсенала» и сборной Англии Киран Гиббс, которому ныне 33 года).

Для «Интер Майами» и его главного тренера Фила Невилла было крайне важно в январе усилить сразу несколько позиций, среди которых ключевой выглядела и центральнооборонительная. Даже с приходом в клуб Кривцова у наставника «цаплей» в распоряжении есть только четыре номинальных центрбека – помимо украинца это 24-летний американец Райан Сейлор, его ровесник из Замбии Эме Мабика и 20-летний американец с ямайскими корнями Айан Фрай. Последний является чисто номинальной опцией для Невилла, так как имеет проблемы с крестообразными связками колена, и пока не сыграл ни одного матча на профессиональном уровне за «Интер Майами».

Стало быть, реальных конкурентов у Кривцова в «Интер Майами» по состоянию на текущий момент попросту нет. Украинца брали именно с прицелом на то, что тот будет системообразующим футболистом в этой зоне, вокруг которого можно будет пытаться выстраивать все остальное. Сам Кривцов прекрасно понимает, куда и зачем приехал – в интервью американским журналистам экс-бек «Шахтера» уже заявил, что имеет большие знания в футболе, и готов передать свою уверенность партнерам по команде, чтобы та как можно скорее и стремительнее прогрессировала.

Украина

Свой крайний к этому моменту матч за национальную сборную Украины Сергей Кривцов провел в сентябре минувшего года. Это был поединок Лиги наций против Армении, в котором «сине-желтые» тогда еще под руководством Александра Петракова на выезде добыли уверенную победу со счетом 5:0. Всего же на счету опытного центрбека 31 матч за национальную сборную, в рядах которой он принимал участие в розыгрыше финальной части Евро-2020, на которой украинцы добрались до четвертьфинала.

Пока Кривцов не объявлял о завершении международной карьеры, и теоретически новый штаб сборной сможет рассчитывать на опытного игрока, если услуги того покажутся необходимыми. Конечно, из-за океана прибывать на матчи «сине-желтых» Кривцову потенциально будет гораздо сложнее, но зато очевидным плюсом этого защитника будет предполагаемая к настоящему моменту стабильная игровая практика, которой у него не было в «Шахтере». Причем практика эта будет в турнире весьма неплохого уровня, так как футбол в МЛС, кто бы что об этой лиге не говорил негативного, исключительно прогрессирует.



УАФ. Сергей Кривцов в поединке против сборной Армении

Конечно, в сборной Украины сейчас есть гораздо более молодые кандидаты на место в центре обороны. Прежде всего, это Николай Матвиенко и Илья Забарный, подменить которых всегда готовы Валерий Бондарь, Тарас Качараба, Денис Попов, Александр Сирота, а ведь есть еще Эдуард Сарапий, Максим Таловеров и другие куда менее возрастные, нежели Кривцов, исполнители.

Но даже если Кривцов больше так и не сыграет за сборную Украины, он все равно может быть полезен родине за океаном. Очень важно и хорошо, особенно в момент, когда продолжается война с российскими оккупантами, что в США будет еще чаще встречаться флаг Украины и упоминание о нашей стране, даже когда речь будет заходить о банальных футбольных турнирах. Тот факт, что в МЛС до появления Кривцова не было ни одного украинца, тем более с опытом выступлений на высочайшем уровне, являлся откровенным пробелом, который с появлением Сергея, есть надежда, восполнится, и в будущем этот рынок будет интересен как для наших исполнителей, так и они будут востребованы на нем.

А уж если Сергей продемонстрирует американцам свои недюжинные вокальные данные, спев какую-либо из украинских песен, то он рискует и вовсе превратиться в культовую фигуру по меркам МЛС. Американцы очень любят шоу и ценят, когда человек всесторонне развит и может похвастаться несколькими своими талантами, особенно на публике. А значит, история Кривцова, «Интер Майами» и МЛС – это не просто возможность «достойно встретить пенсию», а и нечто большее, замахнуться на что украинскому центрбеку вполне по силам. Все в его руках – не поведи, Сергей!..