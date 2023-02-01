Сергей КРИВЦОВ: «Я много знаю о футболе, могу дать Интеру уверенность»

Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов покинул «Шахтер» и перебрался в американский клуб «Интер» Майами, с которым подписал контракт до 2024 года.

«Очень доволен перейти в эту команду, готов приносить пользу в Южной Флориде. Каждый год «Интер» Майами прогрессирует, клуб хочет бороться за трофеи. Я играл при разных тренерах, многое знаю о футболе, поэтому, думаю, могут дать команде определенную уверенность.

«МЛС постоянно улучшается», — сказал Кривцов.

Регулярный сезон МЛС стартует 25 февраля.