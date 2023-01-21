Шахтер проиграл спарринг, с Юве снимают очки, Соболя сватают во Францию
Главные новости за 20 января на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 20 января.
1A. Первый матч без Мудрика. Шахтер в Турции уступил Аустрии
Тренировочный сбор донецкая команда начала с поражения
1B. Днепр-1 проиграл Ракуву в спарринге
Команда Александра Кучера потерпела поражение на сборах
2A. С Ювентуса снимают 15 очков в Серии A. Туринский клуб подаст апелляцию
Причиной являются финансовые махинации туринского клуба
2B. Недвед и Аньелли получили запрет на занятие футбольной деятельностью
Также запрет выдан для Маурицио Арривабене, Фабио Паратичи и Джанлуки Керубини
3A. Источник: Эдуард Соболь близок к переходу из Брюгге во французский клуб
Футболист сборной Украины может продолжить карьеру в «Страсбурге»
3B. Условия контракта. Стало известно, сколько Страсбург заплатит за Соболя
Клуб из Франции готов выделить на покупку левого защитника 2,5 млн евро
4A. Рестарт Бундеслиги. РБ Лейпциг и Бавария обменялись голами и сыграли вничью
«Бавария» лидирует в чемпионате, «РБ Лейпциг» идет на 3-й позиции
4B. Марсель обыграл Ренн в 1/16 финала Кубка. Малиновский провел весь матч
Единственный гол на 59-й минуте для хозяев поля забил Маттео Гендузи
5A. Источник: Трубин не хочет продлевать контракт с Шахтером, вариант – Ризнык
Анатолий хочет уехать в топ-чемпионат?
5B. Легионер Шахтера может попросить клуб о расторжении контракта
Педриньо твердо намерен оставаться в Бразилии
6A. Мудрика ждут в старте Челси на игру с Ливерпулем
Украинец может попасть с корабля на бал
6B. ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал вингера за 35 млн евро. Конкурент для Мудрика?
20-летний англичанин Нони Мадуэке выступал за нидерландский ПСВ
7A. Источник: Ярославский прекратил финансировать Металлист
Сразу 6 игроков «Металлиста» сейчас находятся на просмотре в «Днепре-1»
7B. Итоги Рамштайна: танки не дали, война в 2023 не закончится, потери россии
Ллойд Остин суммировал встречу на базе Рамштайн
8A. Антхольц. Йоханнес Бё выиграл спринт, Прима 31-й
Остальные украинцы не попали в очки
8B. Украина с дублем Кривошапкина обыграла Чехию в последнем матче Универсиады
Подопечные Вадима Шахрайчука не пустили чехов в плей-офф
9A. Пегула разгромила Костюк на Aus Open, отдав украинке лишь два гейма
Украинская теннисистка даже получила баранку в первой партии 3-го раунда
9B. Калинина без шансов проиграла Крейчиковой в 3-м раунде Australian Open
Матч завершился в двух сетах в пользу чешской спортсменки
9C. Байндл не справилась с Остапенко и покидает Australian Open
Украинка проиграла во встрече третьего круга
10A. Андрей Шевченко в Челси: ошибка, испортившая блестящую карьеру
В чем-то назидательная история о том, что не нужно искать от добра добра
10B. Пабло Аймар: слезы кумира Месси на пути к футбольной вершине в Катаре
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