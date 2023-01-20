Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мудрика ждут в старте Челси на игру с Ливерпулем
Англия
20 января 2023, 14:15 | Обновлено 20 января 2023, 14:16
2197
2

Мудрика ждут в старте Челси на игру с Ливерпулем

Украинец может попасть с корабля на бал

20 января 2023, 14:15 | Обновлено 20 января 2023, 14:16
2197
2
Мудрика ждут в старте Челси на игру с Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В субботу, 21 января, в матче 21-го тура чемпионата Англии лондонский «Челси» сыграет на выезде с «Ливерпулем».

Существует немалая вероятность того, что предстоящий матч с первых минут в составе «Челси» начнет 21-летний украинский полузащитник Михаил Мудрик, который лишь совсем недавно перешел из донецкого «Шахтера». Предположение о появлении украинца на поле «Энфилда» с первых минут игры высказал авторитетный портал Whoscored. Он внес Мудрика в свою версию старта «пенсионеров» на предстоящий поединок.

Не лишним будет вспомнить, что против «Ливерпуля» за «Челси» не смогут сыграть дисквалифицированный Жоау Фелиш, а также травмированные Джеймс, Н’Голо Канте, Менди, Пулишич, Стерлинг, Фофана, Чилуэлл, Закария и Броя.

Матч «Ливерпуль» – «Челси» состоится в субботу, 21 января, начало – в 14:30 по киевскому времени.

По теме:
Ливерпуль – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Экс-игрок МЮ признался в алкогольной зависимости
Срна заявил о смертельных угрозах со стороны фанатов Арсенала
Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль - Челси Ливерпуль Челси наши за границей
Источник WhoScored
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вторая ракетка мира досрочно покинула Australian Open
Теннис | 19 января 2023, 16:20 0
Вторая ракетка мира досрочно покинула Australian Open
Вторая ракетка мира досрочно покинула Australian Open

Онс Жабер проиграла Маркете Вондроушовой

Пабло Аймар: слезы кумира Месси на пути к футбольной вершине в Катаре
Футбол | 20 января 2023, 12:54 1
Пабло Аймар: слезы кумира Месси на пути к футбольной вершине в Катаре
Пабло Аймар: слезы кумира Месси на пути к футбольной вершине в Катаре

43-летний специалист помог Лионелю Скалони привести сборную Аргентины к триумфу

Кирпичик эмиратского холдинга. Что представляет собой Жирона
Футбол | 20.01.2023, 10:24
Кирпичик эмиратского холдинга. Что представляет собой Жирона
Кирпичик эмиратского холдинга. Что представляет собой Жирона
ВИДЕО. Суперфинт Роналду против ПСЖ покорил всю Саудовскую Аравию
Футбол | 19.01.2023, 23:23
ВИДЕО. Суперфинт Роналду против ПСЖ покорил всю Саудовскую Аравию
ВИДЕО. Суперфинт Роналду против ПСЖ покорил всю Саудовскую Аравию
Легионер Шахтера может попросить клуб о расторжении контракта
Футбол | 20.01.2023, 11:45
Легионер Шахтера может попросить клуб о расторжении контракта
Легионер Шахтера может попросить клуб о расторжении контракта
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
NachoBarbero
Не Броя, а Броха 🤦‍♂️
Ответить
0
nick07
було б чудово
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Предложений нет. Бой Усик – Фьюри сдвигается по дате
Предложений нет. Бой Усик – Фьюри сдвигается по дате
19.01.2023, 10:11
Бокс
Владимир Кличко отреагировал на нападки Фьюри в адрес Усика
Владимир Кличко отреагировал на нападки Фьюри в адрес Усика
19.01.2023, 12:45 6
Бокс
ВИДЕО. Мудрик провел первую тренировку с Челси
ВИДЕО. Мудрик провел первую тренировку с Челси
18.01.2023, 18:55 11
Футбол
Американка украинского происхождения выбила вторую россиянку с Aus Open
Американка украинского происхождения выбила вторую россиянку с Aus Open
19.01.2023, 16:13 2
Теннис
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
19.01.2023, 00:24 3
Другие виды
Дубль Роналду, гол Месси, красная, промах Неймара с пенальти. Это 1-й тайм!
Дубль Роналду, гол Месси, красная, промах Неймара с пенальти. Это 1-й тайм!
19.01.2023, 20:23
Футбол
Выйдет во втором тайме топ-матча. Когда Мудрик дебютирует за Челси?
Выйдет во втором тайме топ-матча. Когда Мудрик дебютирует за Челси?
18.01.2023, 22:24 10
Футбол
ФОТО. Фанаты Арсенала будут в ярости. Мудрик призвал делать Лондон синим
ФОТО. Фанаты Арсенала будут в ярости. Мудрик призвал делать Лондон синим
18.01.2023, 20:02 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности