Мудрика ждут в старте Челси на игру с Ливерпулем

В субботу, 21 января, в матче 21-го тура чемпионата Англии лондонский «Челси» сыграет на выезде с «Ливерпулем».

Существует немалая вероятность того, что предстоящий матч с первых минут в составе «Челси» начнет 21-летний украинский полузащитник Михаил Мудрик, который лишь совсем недавно перешел из донецкого «Шахтера». Предположение о появлении украинца на поле «Энфилда» с первых минут игры высказал авторитетный портал Whoscored. Он внес Мудрика в свою версию старта «пенсионеров» на предстоящий поединок.

Не лишним будет вспомнить, что против «Ливерпуля» за «Челси» не смогут сыграть дисквалифицированный Жоау Фелиш, а также травмированные Джеймс, Н’Голо Канте, Менди, Пулишич, Стерлинг, Фофана, Чилуэлл, Закария и Броя.

Матч «Ливерпуль» – «Челси» состоится в субботу, 21 января, начало – в 14:30 по киевскому времени.