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Украина. Премьер лига
20 января 2023, 12:38 | Обновлено 20 января 2023, 12:47
403
0

Днепр-1 проиграл Ракуву в спарринге

Команда Александра Кучера потерпела поражение на сборах

20 января 2023, 12:38 | Обновлено 20 января 2023, 12:47
403
0
Днепр-1 проиграл Ракуву в спарринге
СК Днепр-1

«Днепр-1» провел контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Команда Александра Кучера потерпела поражение от польского «Ракува» со счетом 1:3.

Контрольный матч

«Днепр-1» – «Ракув» – 1:3

Голы: Танковский, 72 - Кун, 2, Лопес, 65, с пенальти, Петрасек, 80

«Днепр-1»: Кинарейкин, Хайнер, Гомес, Сарапий, Сваток, Бабенко, Когут, Пихаленок, Назаренко, Гуцуляк, Довбик.

«Ракув»: Ковачевич, Петрасек, Рундич, Сварнас, Берггрен, Тудор, Лопес, Гутковскис, Кун, Новак, Папаниколау.

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Источник Sport.ua
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