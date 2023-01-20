Украина. Премьер лига20 января 2023, 12:38 | Обновлено 20 января 2023, 12:47
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Днепр-1 проиграл Ракуву в спарринге
Команда Александра Кучера потерпела поражение на сборах
20 января 2023, 12:38 | Обновлено 20 января 2023, 12:47
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«Днепр-1» провел контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции.
Команда Александра Кучера потерпела поражение от польского «Ракува» со счетом 1:3.
Контрольный матч
«Днепр-1» – «Ракув» – 1:3
Голы: Танковский, 72 - Кун, 2, Лопес, 65, с пенальти, Петрасек, 80
«Днепр-1»: Кинарейкин, Хайнер, Гомес, Сарапий, Сваток, Бабенко, Когут, Пихаленок, Назаренко, Гуцуляк, Довбик.
«Ракув»: Ковачевич, Петрасек, Рундич, Сварнас, Берггрен, Тудор, Лопес, Гутковскис, Кун, Новак, Папаниколау.
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