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Украина. Премьер лига
04 января 2023, 12:25 |
254
0

Лидер против лидера. Днепр-1 проведет спарринг с польской командой украинца

Украинский клуб сыграет товарищеский матч с «Ракувом»

04 января 2023, 12:25 |
254
0
Лидер против лидера. Днепр-1 проведет спарринг с польской командой украинца
Twitter

Украинский футбольный клуб «Днепр-1» проведет контрольный матч с польской командой «Ракув».

Встреча состоится в Турции 20 января. Отметим, что «Днепр-1» является лидером УПЛ, а «Ракув» – лидером чемпионата Польши.

К слову, в составе «Ракува» выступает 26-летний украинский полузащитник Владислав Кочергин. В текущем сезоне он провел за команду 26 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал одну результативную передачу.

Сообщается, что матч будет закрыт для зрителей и не будет транслироваться.

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Ракув Днепр-1 товарищеские матчи Владислав Кочергин
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