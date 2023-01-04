Лидер против лидера. Днепр-1 проведет спарринг с польской командой украинца

Украинский футбольный клуб «Днепр-1» проведет контрольный матч с польской командой «Ракув».

Встреча состоится в Турции 20 января. Отметим, что «Днепр-1» является лидером УПЛ, а «Ракув» – лидером чемпионата Польши.

К слову, в составе «Ракува» выступает 26-летний украинский полузащитник Владислав Кочергин. В текущем сезоне он провел за команду 26 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал одну результативную передачу.

Сообщается, что матч будет закрыт для зрителей и не будет транслироваться.