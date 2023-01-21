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Товарищеские матчи
Днепр-1
20.01.2023, FT 1 : 3
Ракув
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Украина. Премьер лига
21 января 2023, 06:23 | Обновлено 21 января 2023, 06:40
235
0

Днепр-1 – Ракув – 1:3. Поражение в Турции. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор контрольного матча лидера УПЛ на турецком сборе

21 января 2023, 06:23 | Обновлено 21 января 2023, 06:40
235
0
Днепр-1 – Ракув – 1:3. Поражение в Турции. Видео голов и обзор матча
СК Днепр-1

Встреча с лидером чемпионата Польши – клубом «Ракув» – стала для «Днепра-1» очень хорошей проверкой на экваторе тренировочного собрания.

Для Ракува же игра была последней перед возобновлением сезона, и соперник даже попросил закрыть ее для полного освещения. Понятно, что команды находятся сейчас на совершенно разной степени готовности, но даже несмотря на это, по содержанию игры «Днепр-1» ни в чем не уступал. К сожалению, не хватило реализации и свежести для принятия правильных решений в атаке.

Ракув очень активно вошел в игру, за первые полторы минуты проведя две острые атаки и сразу начав высоко прессинговать. И если первая завершилась неточным ударом, то вторая стала результативной. Кун после передачи с правого фланга попал в угол метров с 15.

Поляки и дальше делали ставку на довольно силовой стиль, быстрые фланговые атаки с подачами, но ребята постепенно приспособились к игре, почувствовали уверенность и стали больше контролировать мяч. И Гуцуляк пробивл рядом со штангой, а затем Хайнер попал в защитника. На 25-й минуте был создан уже настоящий голевой момент: Назаренко головой опередил голкипера, но попал в штангу. Через две минуты Ковачевич отразил перед собой удар Довбика со штрафного, а следующую атаку завершал ударом метров с 18-20 Гуцуляк – вратарь перевел мяч на угловой.

Ракув ответил двумя собственными атаками. Одна завершилась ударом с рикошетом, а вторая – попаданием в штангу. В «Днепре-1» мог забивать Довбик, но его успел опередить защитник.

На второй тайм украинская команда почти полностью сменила состав, а соперник коррективы вносил постепенно. На поле шла, по большому счету, ровная игра. Таких острых моментов, как до перерыва, было меньше, но Ракув нашел возможность воспользоваться своим шансом. На 63-й минуте Гутковскис заработал пенальти, который очень уверенно реализовал Лопес.

После этого преимущество перешло на сторону спортклубовцев. Опасно бил головой Подлепенец, серию угловых плотным ударом завершал Порох, и гол на 72-й минуте стал логическим завершением удачного отрезка. Удалась отличная атака правым флангом, которую начал Танковский, продолжили Танчик и Пасич, а завершил тот же Танковский (он вообще провел классный тайм) точным ударом со средней дистанции.

Казалось, что «Днепру-1» вполне по силам отыграться, но «Ракув» снова поймал свой шанс. Подачу углового ударом головой замкнул высокий и крепкий Петрасек, и это был последний гол в матче – 1:3.

Товарищеский матч. 20 января. Белек. «Регнум».

Днепр-1 (Украина) – Ракув (Польша) – 1:3

Голы: Танковский, 72 – Кун, 2, Лопес, 63 (пен), Петрасек, 80.

Днепр-1 (1-й тайм): Кинарейкин, Хайнер (Пасич, 37), Сарапий, Сваток, Гомес, Бабенко, Когут, Пихаленок, Гуцуляк, Назаренко, Довбик

Днепр-1 (2-й тайм): Валеф, Логинов, Порох, Пасич, Клименчук, Танковский, Рубчинский, Подлепенец, Танчик, Амаш, Гуцуляк (Довбик, 81)

Ракув: Ковачевич, Петрасек, Рундич, Сварнас, Бергген (Сукьенницки, 46, Цебула, 74), Тудор, Лопес (Жеан, 76), Гутковскис (Ледерман, 74), Кун, Новак (Кочергин. 46), Папаниколау (Мусиолик, 74)

Предупреждения: Габриэль (45), Петрасек (45), Порох (90)

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Источник СК Днепр-1
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