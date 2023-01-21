Условия контракта. Стало известно, сколько Страсбург заплатит за Соболя
Клуб из Франции готов выделить на покупку левого защитника 2,5 млн евро
Стало известно, сколько французский «Страсбург» заплатит бельгийскому «Брюгге» за трансфер украинского защитника Эдуарда Соболя.
«Страсбург» готов выделить на покупку левого бека 2,5 млн евро (включая 0.5 млн евро бонусами).
Соболь получит контракт на 3,5 года, до лета 2026 года, информирует журналист Саша Тавольери.
У украинца сейчас мало игровой практики в Бельгии, и ожидается, что он скоро подпишет контракт с клубом Лиги 1.
В текущем сезоне за «Брюгге» Соболь сыграл 14 матчей и забил 1 гол, учитывая все турниры.
⚫️🔵 Infos #ClubBrugge :@CyrilOlives en parlait fin d’après-midi… Tout est réglé pour le passage de Edouard #Sobol au #RCStrasbourg !— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) January 20, 2023
Transfert avoisinant les 2,5M€ bonus compris (2M + 500K€).
✍🏼🇺🇦 L’Ukrainien devrait s’engager 3 ans et demi avec le #RCSA.
À suivre. #mercato
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