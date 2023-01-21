Условия контракта. Стало известно, сколько Страсбург заплатит за Соболя

Стало известно, сколько французский «Страсбург» заплатит бельгийскому «Брюгге» за трансфер украинского защитника Эдуарда Соболя.

«Страсбург» готов выделить на покупку левого бека 2,5 млн евро (включая 0.5 млн евро бонусами).

Соболь получит контракт на 3,5 года, до лета 2026 года, информирует журналист Саша Тавольери.

У украинца сейчас мало игровой практики в Бельгии, и ожидается, что он скоро подпишет контракт с клубом Лиги 1.

В текущем сезоне за «Брюгге» Соболь сыграл 14 матчей и забил 1 гол, учитывая все турниры.