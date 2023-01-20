Андрей Шевченко в Челси: ошибка, испортившая блестящую карьеру

Почти семнадцать лет назад в «Челси» перешел первый украинский футболист. Супербомбардир «Милана» и сборной Украины Андрей Шевченко подписал из лондонским клубом четырехлетний контракт, став на то время самым дорогим приобретением «Челси». И параллельно – самым дорогим украинским футболистом в истории.

В январе 2023 года Михаил Мудрик стал вторым украинцем в «Челси». Бывший полузащитник «Шахтера» побил казавшийся вечным рекорд Шевы: за трансфер 22-летнего вингера лондонцы выложили в два раза больше, нежели в свое время за Андрея.

Приход Шевы на «Стемфорд Бридж» в 2006-м был обставлен очень помпезно и претенциозно, но в итоге трансфер оказался неудачным. Сегодня есть повод вспомнить те былые времена. Потому что это, как минимум, интересно и актуально до сих пор.

А теперь еще, в определенном смысле, будет и назидательно. Для второго украинца в составе «аристократов». Чтобы он не повторил ошибок «первопроходца».

Милан

Сказать, что у Андрея Шевченко в «Милане» все было хорошо – не сказать ничего. Если отбросить эмоции и симпатии, то языком фактов можно отметить следующее. За время выступлений за «россонери» украинец выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, дважды побеждал в бомбардирском споре сезона, добыл Кубок Лиги чемпионов и Суперкубок УЕФА. Всего за итальянский клуб Шева забил 175 мячей, и с этим показателем до сих пор является вторым в истории «Милана» бомбардиром, уступая лишь шведу Нордалю.

«Милан» в лице Берлускони и Галлиани (соответственно собственник и президент клуба) очень хотели сохранить в команде украинского голеадора. Если судить и по информации итальянских СМИ, и со слов самого Андрея (из его автобиографической книги «Тихая сила. Моя жизнь. Мой футбол»), «Челси» активно интересовался Шевой еще с начала двухтысячных. Собственник лондонского клуба Абрамович делал все возможное, дабы заполучить в свою команду одного из лучших форвардов мира и однозначно лучшего футболиста бывшего СССР.

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Как утверждает Андрей в своей автобиографии, он познакомился с Абрамовичем в 2003 году, в одном из ресторанов Милана. И практически в первой же их личной беседе российский миллиардер сделал украинцу предложение о переходе. И даже назвал сумму, которую был готов выложить за трансфер: пятьдесят миллионов долларов. По тем временам цифра немыслимая.

Андрей, по его же признанию, ответил дипломатично: дескать, пускай решает «Милан». «Милан» ответил отказом. Категорическим.

Ни итальянский клуб, ни сам футболист тогда не пожалели о содеянном. Шевченко в «Милане» воплотил свою мечту в жизнь – выиграл Лигу чемпионов. Благодаря этому успеху Андрей выиграл еще один весомый трофей – «Золотой мяч» лучшего футболиста Европы.

Его дела в «Милане» шли просто замечательно. «Милан» на то время – один из лучших клубов мира, постоянно претендующий на победу в Лиге чемпионов.

В 2005 году Шевченко сыграл в своем втором финале ЛЧ – против «Ливерпуля». В том незабываемом феерическом поединке итальянцы уступили англичанам по пенальти 2:3, хотя в начале встречи вели со счетом 3:0.

Решающий удар с одиннадцатиметровой точки за «Милан» не забил именно Шева. Тот промах оставил очень болезненную печать и на душе, и на амбициях украинского форварда.

В следующем сезоне Шевченко очень хотел реабилитироваться, хотел снова сыграть в финале. Но остановился за шаг от главного матча. Точнее, его остановил немецкий судья Мерк, не засчитавший чистый гол Андрея в ворота «Барселоны». Тот матч стал последним поединком Шевченко за «Милан» перед уходом в «Челси».

Getty Images/Global Images Ukraine. Шевченко не может поверить, что его гол Маркус Мерк не засчитал

Как оказалось позже, Роман Абрамович не оставил попыток переманить к себе украинца. Они встретились во время отпуска Шевы в 2005 году, и Абрамович снова предложил ему свои услуги. Шевченко пообещал крепко подумать. В этот раз – действительно «крепко».

Почему так? Да потому, что ситуация немного изменилась. Или много – если вещи называть своими именами. Год назад Андрей женился на бывшей американской модели Кристен Пазик, и у супругов уже был сын Джордан. Пазик никогда не скрывала, что в Милане чувствует себя некомфортно. Ей очень хотелось жить в англоязычной среде. И на этих чувствах супруги Шевченко отменно сыграл Абрамович.

Кристен Пазик

Собственник «Челси» очень быстро нашел общий язык с американской женой Андрея. «Язык» этот был найден через жену Абрамовича – Ирину Маландину. Женщины познакомились в Лондоне в 2005-м, и Кристен была поражена гостеприимством четы Абрамовичей. С тех пор она усиленно, со своей стороны, «зондировала почву» у Шевы по поводу переезда в столицу Британии.

Ее усилия оказались не напрасными. За год до переезда Шевченко на Туманный Альбион в итальянской прессе начали появляться нелицеприятные относительно Андрея сообщения, что, дескать, им управляет жена. Мол, Андрей перестал появляться в компании одноклубников, сделал нелепую (по мнению газетчиков) прическу, осыпает супругу дорогими подарками…

Сообщения СМИ быстро растиражировались в болельщицкой среде. И когда информация о готовящемся переходе Шевы в «Челси» стала достоянием общественности, тиффози обвиняли именно Пазик в таком повороте событий. Дошло до того, что Кристен начала получать анонимные сообщения с угрозами для жизни. И это, естественно, ускорило процесс переезда Шевченко в Лондон.

Переход

«Милан» очень долго не хотел отпускать Шеву. Его уговаривали и Берлускони, и Галлиани, и одноклубники. И его близкий друг Резо Чохонелидзе, сыгравший очень весомую роль в переходе Андрея в «Милан» из «Динамо». Все было тщетно. Шевченко принял решение уйти.

Наверняка оно далось ему нелегко. Галлиани позже вспоминал, что Шевченко в личном разговоре с ним «плакал и никуда не хотел уходить». А позже с горечью произнесет историческую фразу: «английский язык победил итальянский».

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко, Кристен Пазик и Джорджио Армани

С другой стороны, есть и противоположная версия. Вроде бы как в личном разговоре с Анчелотти (тогдашним тренером «Милана») Андрей тоже плакал, но говорил, что «если любите – то отпустите».

Как бы то ни было, но весной 2006-го Шевченко сам позвонил Абрамовичу и предложил свои услуги. Мол, если «Челси» еще интересна моя персона, то я созрел.

«Челси» все еще было интересно. И Шевченко пошел к Берлускони просить «вольную». Тот спросил: «Это действительно то, что тебе нужно»? Футболист ответил утвердительно. Тем не менее, в «Милане» решили предпринять последнюю попытку удержать нападающего, предложив ему новый пятилетний контракт. Андрей его отклонил.

Как утверждал сам Шевченко, «Милан» ему предлагал такую же зарплату, как и в «Челси». «Я перешел в «Челси» не из-за денег. Я отдал «Милану» всего себя. Это было мое решение, не семьи. Необходимый шаг в карьере, пришло время что-то менять», - позже напишет футболист в своей биографической книге.

Но не все окажется именно так, как утверждает Андрей.

Во всяком случае, если сопоставить его высказывания тех лет, получается явные противоречия. Судите сами.

В последний день мая 2006 года Андрей Шевченко подписал четырехлетний контракт с «Челси». По неофициальной, но проверенной информации, зарплата украинца на новом рабочем месте составила порядка 130 тысяч фунтов в неделю – практически в два раза выше, нежели на предыдущем месте.

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко забивает первый гол в составе «Челси»

«Я здесь, потому что восхищаюсь Премьер-лигой. Из одного великого клуба я перешел в другой. В команду чемпионов. Думаю, что я оказался в «Челси» в правильное время. Нашей целью будет победа в Лиге чемпионов и третье чемпионство подряд. Мне нравится менталитет этой команды - побеждать в каждом матче», - это первые слова Шевченко в новом клубе. И он тогда добавил следующее: «если бы я выбирал деньги, то остался бы в «Милане».

Не правда ли, странновато получается: в «Челси» зарплата была в два раза выше, нежели в «Милане», но футболист вторит обратное.

Не столь однозначными оказались и причины, побудившие Андрея сменить прописку. Как было сказано выше, решение принимал сам Шевченко. Если верить его словам в автобиографии. Но некоторые источники не столь однозначны в выводах.

Если верить на слово британскому таблоиду The Sun, Шева перед переездом на «Стемфорд Бридж» долго советовался с женой. И главным аргументом для трансфера стали «битовые причины». Вот полный отрывок его интервью в 2006-м: «Я очень долго разговаривал со своей женой о возможном переезде. Окончательное решение мы приняли вместе. Это было сделано в бытовых интересах. Это очень важно для меня и, что главное, для моей семьи».

Моуринью

В принципе, кто или что стало решающим фактором, повлиявшим на решение Андрея «сменить обстановку», сейчас не так уж и важно. Важно другое: на новом месте у него не задалось.

Тогдашний главный тренер «Челси» Жозе Моуринью на презентации звездного новичка сказал следующее: «Сегодня тот день, когда мечта стала реальностью. С тех пор, как я оказался в «Челси», именно Андрей был моей главной трансферной целью. Раньше это было невозможно, сейчас все свершилось. У него отменные игровые качества, амбиции, он дисциплинирован и тактически грамотен, и, разумеется, великий бомбардир».

Но, как окажется чуть позже, главной трансферной целью Моуринью был не Андрей. Был форвард «Барселоны» Самуэль Это’О. По признанию «Особенного», лишь Самуэль смог бы играть в паре с Дрогба. Именно под камерунца Жозе был готов поменять свою излюбленную схему 4-3-3 на 4-4-2. Но «Барса» ни за какие деньги не согласилась отпускать нападающего. И тогда «Челси» обратил свой взор на Шевченко.

По словам Дрогба, тогдашнего главного форварда «аристократов», Моуринью перед началом сезона 2006/2007 аккуратно ему намекнул, что Шевченко станет его партнером в атаке. Дескать, он не может не ставить его в основу.

Попытка поломать 4-3-3 на 4-2-2 с Шевой в составе быстро провалилась. «Челси» проиграл два из трех матчей, и Андрей оказался на скамье для запасных.

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко и Жозе Моуриньо

Справедливости ради нужно отметить, что Шевченко прибыл в «Челси» далеко не в лучшей своей форме. Он не стал делать операцию на колене в преддверии ЧМ-2006, на котором отыграл на «уколах». К «Челси» он присоединился уже в разгар межсезонной подготовки. И просто не успел набрать оптимальных кондиций.

А весной следующего года у него диагностировали паховую грыжу. Чуть позже – грыжу межпозвоночного диска. Вернуться на пик формы уже не удалось.

Усложнялись и отношения с Моуринью. Португалец требовал от своего подопечного «пахать, как проклятый», но тот в силу разных причин не всегда отвечал взаимностью. «В «Милане» Шевченко был принцем, а в «Челси» он – такой же, как и все», - подчеркивал Жозе, понимая, что для собственника «Челси» Андрей был все же кем-то больше, нежели «все».

Не скажешь, что Моуринью угробил английскую карьеру Шевы. Это, скорее, сделали травмы. И, как следствие, неудовлетворительная форма Андрея, потеря скорости и отсутствие взаимопонимания с новыми партнерами.

Оби Микел, бывший одноклубник Шевченко на «Стемфорд Бридж», вспоминал, что Андрей мало общался с новыми партнерами. «Его семья оказалась в приоритете. Поначалу он не слишком много общался, потому что не мог говорить по-английски. Но и дальше он почему-то редко контактировал с нами. Мы просто не могли понять, почему после того, как он приехал, он не говорил - ни на поле, ни на тренировочных площадках, ни за их пределами. Это было странно».

Дидье Дрогба, лидер атаки тогдашнего «Челси», очень лестно отзывался о Шевченко, называл того «лучшим форвардом в мире». И пытался помочь адаптироваться. Но не получилось. И ивуариец искренне не понимал, почему: «Я пытался понять его позицию и получить объяснение. Никогда не боялся конкуренции и не считаю его угрозой. Я понимаю, что ему действительно сложно справиться с этой ситуацией. Но сначала нужно думать о команде».

Абрамович всячески пытался поддерживать Шевченко. Дошло даже до того, что ради Андрея у Моуринью появился новый ассистент – израильтянин Грант. Что взбесило «Особенного», ведь Гранта взяли на место Кларка.

Ради Шевченко «Челси» нанял специального тренера по физподготовке – Олимпийского чемпиона Кэмпбелла, и тому таки удалось поставить Андрея на ноги. В прямом и переносном смысле.

Было это уже после отставки Моуринью. Декабрь 2007-го – лучший месяц Андрея в его английской карьере.

Казалось, к нему вернулось голевое чутье, уверенность и хорошая форма. Но в игре с «Астон Виллой» он получил тяжелую травму. И выбыл надолго.

А в начале 2008-го «Челси» в пару к Дрогба купил Анелька. Именно француз стал форвардом «номер два». Андрей прочно осел на лавке. Даже несмотря на то, что на капитанском мостике уже не было Моуринью.

Возвращение в Милан

И Шевченко засобирался на выход. Засобирался обратно в «Милан». Поговаривают, что инициатором возвращения на «Сан-Сиро» стала жена Андрея, которая годом ранее настояла на переезде в «Челси».

Итальянская пресса приписала Моуринью следующие слова в ответ на вопрос, собирается ли Андрей возвращаться в Милан: «Об этом вы должны спрашивать не у него. В моем доме командую я. А вот в случае с Андреем, если его жена повышает голос, он бежит, чтобы побыстрее спрятаться под кроватью».

Говорил ли это «Особенный», или СМИ перекрутили его слова, так и осталось загадкой. Но «Челси» по этому поводу выдал официальное коммюнике, в котором утверждалась готовность к «юридическим действиям». К тому же, там утверждалось, что Моуринью «не давал никаких интервью по этому вопросу в СМИ».

Тем не менее, Шевченко вернулся в «Милан». Андрей поговорил с Абрамовичем, и заверил того, что единственная возможность для него снова выйти на хороший уровень игры – возврат на круги своя.

Осенью 2008-го Андрей вернулся на «Сан-Сиро». Но это был уже другой Шевченко. Летом он перенес сложную операцию. И о былой скорости приходилось лишь мечтать.

Getty Images/Global Images Ukraine. После возвращения в Милан Шева выступал под 76-м номером

Лишь мечтать приходилось и о бывших доверительных отношениях с Анчелотти. Да и о хороших отношениях с одноклубниками и тиффози, которые так и не простили ему поцелуй эмблемы «Челси» в игре с «Ливерпулем».

Сезон, проведенный Шевой по возвращении в «Милан» - перечеркнуть и забыть. Лишь дважды Андрей сыграл со старта в основе, забил лишь два гола. Все валилось из рук. И «Милан» не стал продлевать аренду. Некогда родные «стороны» разошлись теперь уже навсегда. Очень прохладно.

Шевченко вернулся в «Челси», где его ждал новый-старый наставник – Анчелотти. Места для Андрея в команде уже не было.

И он решил вернуться в Киев. Но это – уже совсем другая история.

Нынешняя же – о том, что не нужно от добра искать добро. Если у тебя получается все и даже больше, если ты на своем месте, и тебе там очень комфортно, не делай резких движений. Потому что старое разорвать очень легко. А новое можно и не построить.

Тем более, на таком сложном плацдарме, каким всегда была АПЛ и «Челси».

Возможно, эта история о лучшем украинском футболисте времен нашей Независимости хоть чуточку поможет адаптироваться на новом месте второму украинцу в истории «Челси», которому пророчат славу Шевы - Михаилу Мудрику. Ему будет там очень сложно. Как минимум.

Пускай его минуют травмы, проблемы с партнерами и тренером. И «медвежьи услуги» со стороны его близких.