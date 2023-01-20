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  4. Калинина без шансов проиграла Крейчиковой в 3-м раунде Australian Open
Australian Open
20 января 2023, 03:45 | Обновлено 20 января 2023, 04:05
560
6

Калинина без шансов проиграла Крейчиковой в 3-м раунде Australian Open

Матч завершился в двух сетах в пользу чешской спортсменки

20 января 2023, 03:45 | Обновлено 20 января 2023, 04:05
560
6
Калинина без шансов проиграла Крейчиковой в 3-м раунде Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 39) завершила выступления в одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

В третьем раунде украинка без шансов проиграла Барборе Крейчиковой из Чехии (WTA 23).

Встреча длилась 1 час 28 минут и завершилась в двух сетах в пользу чешской спортсменки.

В следующем раунде Крейчикова сыграет с победителем матча между Джессикой Пегулой из США (WTA 3) и Мартой Костюк из Украины (WTA 61).

🏆 Australian Open 2023. Мельбурн

Женщины. 1/16 финала. 20 января

Барбора Крейчикова (Чехия) [20] – Ангелина Калинина (Украина) – 6:2, 6:3

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Ангелина Калинина Барбора Крейчикова Australian Open 2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Elis
Дякую Ангеліні за турнір! Зробити висновки,  роботу над помилками, відпочити і наступний Ґренд Слем пройти ще далі! 
Особлива подяка за чудовий матч з Квітовою!
Крок за кроком і лише вперед! 
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+4
Stanislav Matusevych
На жаль, спеціально під Крейчикову Ангеліна не готувалася. А так не можна проти суперниці, вищої за класом. Еліна добре у свій час навчилася грати проти високих потужних чешок: їм потрібно навантажувати м'ячі глибоко в ноги, тоді вони починають або помилятися, або викидати зручно на хавкорт. Якщо з Квітовою типова гра Ангеліни з розкиданням м'ячів по лініях проходила, адже Квітова вже вікова і малорухома спортсменка, то Крейчикова, яка мало того, що круто зрізає кути, ще й бачить задуми суперниці на хід вперед, перемогла доволі легко. 
Тим не менше, турнір для Ангеліни можна вважати вдалим, трохи в рейтингу вона повинна піднятися. Їй потрібно зрозуміти, що на такому рівні проти дійсно крутих суперниць обов'язково повинні бути чіткі плани на гру. Просте "let it be" тут проходити не буде.
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+3
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Александр Ад
Геля трохі перехвилювалася,рукі були не слухняними,на жаль.Може в парі пройде набагато далі....
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+2
antt
А могло бути і 6:0 в першому сеті, тому дійсно без шансів. І що з того що Євроспорт цей матч показував на широку аудиторію. Крейчикова якби почала піддаватися, таке враження склалося в кінці першого сету. І Калініна виграла два гейми які вона могла виграти ще до рахунку 5:0. І дійсно повно помилок, мячів в сітку. Хоча знову таки треба було брати свої гейми на початку гри, можливо трохи б було по іншомму.
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0
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