Калинина без шансов проиграла Крейчиковой в 3-м раунде Australian Open
Матч завершился в двух сетах в пользу чешской спортсменки
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 39) завершила выступления в одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
В третьем раунде украинка без шансов проиграла Барборе Крейчиковой из Чехии (WTA 23).
Встреча длилась 1 час 28 минут и завершилась в двух сетах в пользу чешской спортсменки.
В следующем раунде Крейчикова сыграет с победителем матча между Джессикой Пегулой из США (WTA 3) и Мартой Костюк из Украины (WTA 61).
🏆 Australian Open 2023. Мельбурн
Женщины. 1/16 финала. 20 января
Барбора Крейчикова (Чехия) [20] – Ангелина Калинина (Украина) – 6:2, 6:3
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Особлива подяка за чудовий матч з Квітовою!
Крок за кроком і лише вперед!
Тим не менше, турнір для Ангеліни можна вважати вдалим, трохи в рейтингу вона повинна піднятися. Їй потрібно зрозуміти, що на такому рівні проти дійсно крутих суперниць обов'язково повинні бути чіткі плани на гру. Просте "let it be" тут проходити не буде.