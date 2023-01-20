Калинина без шансов проиграла Крейчиковой в 3-м раунде Australian Open

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 39) завершила выступления в одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

В третьем раунде украинка без шансов проиграла Барборе Крейчиковой из Чехии (WTA 23).

Встреча длилась 1 час 28 минут и завершилась в двух сетах в пользу чешской спортсменки.

В следующем раунде Крейчикова сыграет с победителем матча между Джессикой Пегулой из США (WTA 3) и Мартой Костюк из Украины (WTA 61).

🏆 Australian Open 2023. Мельбурн

Женщины. 1/16 финала. 20 января

Барбора Крейчикова (Чехия) [20] – Ангелина Калинина (Украина) – 6:2, 6:3