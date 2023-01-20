Байндл не справилась с Остапенко и покидает Australian Open
Украинка проиграла во встрече третьего круга
28-летняя уроженка Николаева Катерина Байндл (№95 WTA) в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису выяснила отношения с латышкой Аленой Остапенко (#17 WTA).
Игра прошла под диктовку представительницы Латвии и завершилась безоговорочной капитуляцией Байндл в двух сетах – 3:6, 0:6. Соперницы провели на корте 1 час 7 минут.
Australian Open 2023. 1/16 финала
Катерина Байндл (Украина) – Алена Остапенко (Латвия, 17) – 3:6, 0:6
В следующем раунде турнира Остапенко встретится с 18-летней американкой Кори (Коко) Гауфф (№7 WTA).
Напомним, в ночь на пятницу, 20 января, на Открытом чемпионате Австралии по теннису свои выступления поочередно завершили Ангелина Калинина, которая проиграла Барборе Крейчиковой, а также Марта Костюк, уступившая Джессике Пегуле.
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