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Australian Open
20 января 2023, 08:28 | Обновлено 20 января 2023, 08:56
1677
6

Байндл не справилась с Остапенко и покидает Australian Open

Украинка проиграла во встрече третьего круга

20 января 2023, 08:28 | Обновлено 20 января 2023, 08:56
1677
6
Байндл не справилась с Остапенко и покидает Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

28-летняя уроженка Николаева Катерина Байндл (№95 WTA) в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису выяснила отношения с латышкой Аленой Остапенко (#17 WTA).

Игра прошла под диктовку представительницы Латвии и завершилась безоговорочной капитуляцией Байндл в двух сетах – 3:6, 0:6. Соперницы провели на корте 1 час 7 минут.

Australian Open 2023. 1/16 финала

Катерина Байндл (Украина) – Алена Остапенко (Латвия, 17) – 3:6, 0:6

В следующем раунде турнира Остапенко встретится с 18-летней американкой Кори (Коко) Гауфф (№7 WTA).

Напомним, в ночь на пятницу, 20 января, на Открытом чемпионате Австралии по теннису свои выступления поочередно завершили Ангелина Калинина, которая проиграла Барборе Крейчиковой, а также Марта Костюк, уступившая Джессике Пегуле.

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Алена Остапенко Катерина Байндл (Козлова) Australian Open 2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Выталкиватель парашутистов
Произошло то, что и должно было произойти, с вероятностью в 101%. Все наши теннисистки по мастерству явно уступают своим соперницам,о чем я писал пару дней назад, чуда не произошло. Но и выход в третий круг - большое достижение на данный момент.
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+5
Elis
Вище голови не стрибнула. Стрибнула наскільки змогла. Вперше в кар'єрі 3-е коло це вже непогано. 
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+4
Sashamar
Саме тут неприємний сюрприз, бо Катерина цілком могла впоратися. Але з боку суперниці був настрій (цікаво, де він був вчора), а з боку Байндль відбування номера. Нащо впиратися, коли далі Гофф.
Проти Гофф і Остапенко не фаворит. Але грати треба.
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+2
olex.mykhailov
Вона і так молодчинка
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0
Василий Гредюшкин
Це  рівень нашого  тенісу  .  Все  передбачувано  і  закономірно
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-1
Алексей
Ахаха большое достижение так будет всегда теперь выход в 3 круг это максимум для украинок 
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-3
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