Пегула разгромила Костюк на Aus Open, отдав украинке лишь два гейма

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 61) завершила выступления в одночном разряде на Открытом чемпионате Австралии.

В третьем раунде украинка без малейших шансов проиграла американке Джессике Пегуле (WTA 3). Встреча длилась 1 час 6 минут.

Пегула разгромила Костюк, отдав украинке лишь два гейма (6:0, 6:2). Марта даже получила баранку в первой партии 3-го раунда.

В следующем раунде Пегула сыграет с Барборой Крейчиковой из Чехии (WTA 23), которая легко в двух сетах обыграла Ангелину Калинину (WTA 39).

🏆 Australian Open 2023. Мельбурн

Женщины. 1/16 финала. 20 января

Джессика Пегула (США) [3] – Марта Костюк (Украина) – 6:0, 6:2