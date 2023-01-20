Пегула разгромила Костюк на Aus Open, отдав украинке лишь два гейма
Украинская теннисистка даже получила баранку в первой партий 3-го раунда
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 61) завершила выступления в одночном разряде на Открытом чемпионате Австралии.
В третьем раунде украинка без малейших шансов проиграла американке Джессике Пегуле (WTA 3). Встреча длилась 1 час 6 минут.
Пегула разгромила Костюк, отдав украинке лишь два гейма (6:0, 6:2). Марта даже получила баранку в первой партии 3-го раунда.
В следующем раунде Пегула сыграет с Барборой Крейчиковой из Чехии (WTA 23), которая легко в двух сетах обыграла Ангелину Калинину (WTA 39).
🏆 Australian Open 2023. Мельбурн
Женщины. 1/16 финала. 20 января
Джессика Пегула (США) [3] – Марта Костюк (Украина) – 6:0, 6:2
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