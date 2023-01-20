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  4. Пегула разгромила Костюк на Aus Open, отдав украинке лишь два гейма
Australian Open
20 января 2023, 07:12 | Обновлено 20 января 2023, 07:35
1165
8

Пегула разгромила Костюк на Aus Open, отдав украинке лишь два гейма

Украинская теннисистка даже получила баранку в первой партий 3-го раунда

20 января 2023, 07:12 | Обновлено 20 января 2023, 07:35
1165
8
Пегула разгромила Костюк на Aus Open, отдав украинке лишь два гейма
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 61) завершила выступления в одночном разряде на Открытом чемпионате Австралии.

В третьем раунде украинка без малейших шансов проиграла американке Джессике Пегуле (WTA 3). Встреча длилась 1 час 6 минут.

Пегула разгромила Костюк, отдав украинке лишь два гейма (6:0, 6:2). Марта даже получила баранку в первой партии 3-го раунда.

В следующем раунде Пегула сыграет с Барборой Крейчиковой из Чехии (WTA 23), которая легко в двух сетах обыграла Ангелину Калинину (WTA 39).

🏆 Australian Open 2023. Мельбурн

Женщины. 1/16 финала. 20 января

Джессика Пегула (США) [3] – Марта Костюк (Украина) – 6:0, 6:2

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Джессика Пегула Марта Костюк Australian Open 2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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introvert
Дивлячись на той цирк, який влаштувала Марта з першого ж гейму, коли чимдуж поспішала перекреслити яскраві й невимушені переможні розіграші серіями невимушених та подвійних, та спостерігаючи за розслабленим обличчям доньки мільярдера, яка ніби знала наперед, що в цьому матчі їй взагалі не потрібно прикладати жодних зусиль для здобуття результату, закралися нехороші думки. Можливо, занадто накручую з конспірологією, та альтернатива не набагато краща, бо навіть за безумовної наявності працездатності та таланту відсутність характеру - це вирок та хрест на будь-яких амбіціях тенісиста.
А ще щиро шкода було тих українців та представників діаспори, які придбали квитки на цей матч.
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+4
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Павло Бубенко
На теніс у виконанні Марти просто соромно було дивитися. Дівчині вже 20 років - а виглядає наче образлива маленька дитина! Це не ніяка у цій грі Пегула розгромно перемогла - це Костюк своєю повною безвідповідальністю до того, що ти робиш на корті - дозволила собі розгромно програти!
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+2
Олександр Радченко
Когда  психичка хоть раз извенишься за игру ?Помню когда Костюк было ещё 16 или 17 отец уже тогда говорил её про то ,что если Костюк не в теннисе то в жизни добьётся всего ,я сразу заподозрил, чего это так рано он хоронит её карьеру. Теперь всё понятно она больная и про это родители знали ,но зачем было так издеваться над Костюк и болельщиками ?
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0
Олександр Радченко
Эксперты тенниса назовите мне безвольней теннисистку за Костюк ?Я таких не знаю ,хотя смотрю теннис с 2006.
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0
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sirjoga
Що значить "віддавши два гейми"? Марта сама їх забрала бо може собі дозволить
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0
Умник
Женский теннис ослаб. Жду прогресса Алекса Крутых со шварцманом шикарная игра была.
Пока что девченки выше своего уровня прыгнуть не могут.
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-1
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