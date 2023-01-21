Франция21 января 2023, 00:16 | Обновлено 21 января 2023, 00:31
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Марсель обыграл Ренн в 1/16 финала Кубка. Малиновский провел весь матч
Единственный гол на 59-й минуте для хозяев поля забил Маттео Гендузи
21 января 2023, 00:16 | Обновлено 21 января 2023, 00:31
759
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20 января стартовала стадия 1/16 финала Кубка Франции.
«Марсель» на домашней арене с минимальным счетом обыграл «Ренн» (1:0).
Украинский хавбек Руслан Малиновский провел на поле «Велодрома» весь матч.
Единственный гол на 59-й минуте для хозяев поля провел полузащитник Маттео Гендузи.
Кубок Франции. 1/16 финала, 20 января
Марсель – Ренн – 1:0
Гол: Маттео Гендузи, 59.
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