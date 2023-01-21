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Кубок Франции
Марсель
20.01.2023, FT 1 : 0
Ренн
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Франция
21 января 2023, 00:16 | Обновлено 21 января 2023, 00:31
759
0

Марсель обыграл Ренн в 1/16 финала Кубка. Малиновский провел весь матч

Единственный гол на 59-й минуте для хозяев поля забил Маттео Гендузи

21 января 2023, 00:16 | Обновлено 21 января 2023, 00:31
759
0
Марсель обыграл Ренн в 1/16 финала Кубка. Малиновский провел весь матч
Getty Images/Global Images Ukraine

20 января стартовала стадия 1/16 финала Кубка Франции.

«Марсель» на домашней арене с минимальным счетом обыграл «Ренн» (1:0).

Украинский хавбек Руслан Малиновский провел на поле «Велодрома» весь матч.

Единственный гол на 59-й минуте для хозяев поля провел полузащитник Маттео Гендузи.

Кубок Франции. 1/16 финала, 20 января

Марсель – Ренн – 1:0

Гол: Маттео Гендузи, 59.

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Марсель Кубок Франции по футболу Руслан Малиновский Ренн Маттео Гендузи
Источник Sport.ua
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