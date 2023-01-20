Франция20 января 2023, 21:31 | Обновлено 20 января 2023, 21:53
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Марсель сыграет в Кубке Франции, Малиновский – в основе
Руслан снова получил шанс в стартовом составе
20 января 2023, 21:31 | Обновлено 20 января 2023, 21:53
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Сегодня в 22:10 начнется матч 1/16 финала Кубка Франции, в котором «Марсель» сыграет против «Ренна».
Украинский полузащитник Руслан Малиновский получил шанс в основном составе команды. Игрок после своего перехода из «Аталанты» успел провести два матча (вышел на замену и в основном составе).
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Ждем пушку от Малины, пора бы уже открыть счет голам во Франции.
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