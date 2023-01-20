Марсель сыграет в Кубке Франции, Малиновский – в основе

Сегодня в 22:10 начнется матч 1/16 финала Кубка Франции, в котором «Марсель» сыграет против «Ренна».

Украинский полузащитник Руслан Малиновский получил шанс в основном составе команды. Игрок после своего перехода из «Аталанты» успел провести два матча (вышел на замену и в основном составе).

