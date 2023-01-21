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Кубок Франции
Марсель
20.01.2023, FT 1 : 0
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Франция
21 января 2023, 09:00 | Обновлено 21 января 2023, 09:19
1236
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ВИДЕО. Мегапушка! Дальний суперудар Малиновского с левой ноги потряс штангу

На 9-й минуте украинскому хавбеку чуть-чуть не повезло забить за «Марсель»

21 января 2023, 09:00 | Обновлено 21 января 2023, 09:19
1236
0
ВИДЕО. Мегапушка! Дальний суперудар Малиновского с левой ноги потряс штангу
Getty Images/Global Images Ukraine

20 января стартовала стадия 1/16 финала Кубка Франции.

«Марсель» на домашней арене с минимальным счетом обыграл «Ренн» (1:0). Единственный гол на 59-й минуте для хозяев поля провел полузащитник Маттео Гендузи.

Украинский хавбек Руслан Малиновский провел на поле «Велодрома» весь матч. Полузащитнику чуть-чуть не повезло забить за «Марсель». Руслан запомнился пушкой на 9-й минуте, когда его дальний суперудар с левой ноги потряс штангу ворот соперника.

Кубок Франции. 1/16 финала, 20 января

Марсель – Ренн – 1:0

Гол: Маттео Гендузи, 59.

Видеообзор матча

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Марсель.
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Источник Sport.ua
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