ВИДЕО. Мегапушка! Дальний суперудар Малиновского с левой ноги потряс штангу

20 января стартовала стадия 1/16 финала Кубка Франции.

«Марсель» на домашней арене с минимальным счетом обыграл «Ренн» (1:0). Единственный гол на 59-й минуте для хозяев поля провел полузащитник Маттео Гендузи.

Украинский хавбек Руслан Малиновский провел на поле «Велодрома» весь матч. Полузащитнику чуть-чуть не повезло забить за «Марсель». Руслан запомнился пушкой на 9-й минуте, когда его дальний суперудар с левой ноги потряс штангу ворот соперника.

Кубок Франции. 1/16 финала, 20 января

Марсель – Ренн – 1:0

Гол: Маттео Гендузи, 59.

Видеообзор матча