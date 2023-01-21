ВИДЕО. Мегапушка! Дальний суперудар Малиновского с левой ноги потряс штангу
На 9-й минуте украинскому хавбеку чуть-чуть не повезло забить за «Марсель»
20 января стартовала стадия 1/16 финала Кубка Франции.
«Марсель» на домашней арене с минимальным счетом обыграл «Ренн» (1:0). Единственный гол на 59-й минуте для хозяев поля провел полузащитник Маттео Гендузи.
Украинский хавбек Руслан Малиновский провел на поле «Велодрома» весь матч. Полузащитнику чуть-чуть не повезло забить за «Марсель». Руслан запомнился пушкой на 9-й минуте, когда его дальний суперудар с левой ноги потряс штангу ворот соперника.
Кубок Франции. 1/16 финала, 20 января
Марсель – Ренн – 1:0
Гол: Маттео Гендузи, 59.
Видеообзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эдди Хирн сомневается, что Тайсон согласиться на 50 на 50
Эксперт прокомментировал переход украинского хавбека из «Шахтера» в «Челси»