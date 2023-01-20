Украина. Премьер лига20 января 2023, 23:16 | Обновлено 20 января 2023, 23:26
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Источник: Ярославский прекратил финансировать Металлист
Сразу 6 игроков «Металлиста» сейчас находятся на просмотре в «Днепре-1»
20 января 2023, 23:16 | Обновлено 20 января 2023, 23:26
2265
8
Футбольный журналист Роберто Моралес в программе ТаТоТаке сообщил, что президент «Металлиста» Александр Ярославский прекратил финансирование харьковского клуба:
«То, что я слышал – он сейчас никак не финансирует. В клубе действительно ищут деньги».
Сразу 6 игроков «Металлиста» сейчас находятся на просмотре в «Днепре-1», который возглавляет Александр Кучер, экс-тренер харьковского клуба.
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Комментарии 8
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Распродажа оптом! Метал потонул даже не успев нормально всплыть.
Правильное решение, какой может быть футбол если условия форс мажорные.
Для Ярославского это ожидаемый ход!
Правильно. Пусть лучше купит вагон патронов для АК-74. Каждому батальону.
Пусть в одну комвнду обьеденяться будет называться Металист Харьков
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обещал , значит в последний момент все таки найдет возможность из Лондона что то сделать Спасет еще раз, это будет так называться
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