Источник: Ярославский прекратил финансировать Металлист

Футбольный журналист Роберто Моралес в программе ТаТоТаке сообщил, что президент «Металлиста» Александр Ярославский прекратил финансирование харьковского клуба:

«То, что я слышал – он сейчас никак не финансирует. В клубе действительно ищут деньги».

Сразу 6 игроков «Металлиста» сейчас находятся на просмотре в «Днепре-1», который возглавляет Александр Кучер, экс-тренер харьковского клуба.