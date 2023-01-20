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Украина. Премьер лига
20 января 2023, 23:16 | Обновлено 20 января 2023, 23:26
2265
8

Источник: Ярославский прекратил финансировать Металлист

Сразу 6 игроков «Металлиста» сейчас находятся на просмотре в «Днепре-1»

20 января 2023, 23:16 | Обновлено 20 января 2023, 23:26
2265
8
Источник: Ярославский прекратил финансировать Металлист
Бомбардир. Александр Ярославский

Футбольный журналист Роберто Моралес в программе ТаТоТаке сообщил, что президент «Металлиста» Александр Ярославский прекратил финансирование харьковского клуба:

«То, что я слышал – он сейчас никак не финансирует. В клубе действительно ищут деньги».

Сразу 6 игроков «Металлиста» сейчас находятся на просмотре в «Днепре-1», который возглавляет Александр Кучер, экс-тренер харьковского клуба.

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Металлист Харьков Александр Ярославский Роберто Моралес ТаТоТаке финансы
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 8
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Remark
Распродажа оптом! Метал потонул даже не успев нормально всплыть.
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+4
ass36
Правильное решение, какой может быть футбол если условия форс мажорные.
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0
zzg77
Для Ярославского это ожидаемый ход!
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0
donnerwetter
Правильно. Пусть лучше купит вагон патронов для АК-74. Каждому батальону.
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0
maxno
Пусть в одну комвнду обьеденяться будет называться Металист Харьков
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0
Показать Скрыть 2 ответа
avk2307
обещал , значит в последний момент все таки найдет возможность из Лондона что то сделать Спасет еще раз, это будет так называться
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0
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