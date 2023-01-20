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Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
20.01.2023, FT 1 : 2
Аустрия Вена
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Украина. Премьер лига
20 января 2023, 18:20 | Обновлено 20 января 2023, 18:53
1779
23

Первый матч без Мудрика. Шахтер в Турции уступил Аустрии

Тренировочный сбор донецкая команда начала с поражения

20 января 2023, 18:20 | Обновлено 20 января 2023, 18:53
1779
23
Первый матч без Мудрика. Шахтер в Турции уступил Аустрии
ФК Шахтер

Донецкая команда начала подготовку к матчам Лиги Европы и возобновлению сезона в УПЛ. Первым соперником на тренировочном собрании стала венская «Аустрия».

На первый тайм Игорь Йовичевич выпустил состав, который можно назвать явно экспериментальным. Наиболее приближенным к основе были Михайличенко и Назарина. Также нашлось место в старте для новичка Гочолейшвили. Забегая вперед, грузин в начале матча неплохо подключался к атакам, но допускал позиционные ошибки в защите.

Несыгранность состава не позволяла говорить о серьезных намерениях в атаке, хотя Тотовицкий имел несколько потенциально неплохих шансов выйти на ударную позицию. А вот пропустить пришлось – Джеймс Холанд неплохо приложился с дальней дистанции.

На второй тайм хорватский наставник полностью сменил состав, сначала это принесло дивиденды в плане оживления атаки, однако всплеск получился непродолжительным. Защита, казалось же, уверенно контролировала мяч, но под давлением соперников раз ошиблась в простой ситуации, привезла себе угловой, после которого Бондарь не усмотрел за Копом. 0:2.

До конца игры «горняки» могли сравнять счет усилиями Бондаренко и Сикана, но первый реализовал пенальти, а второй подсечкой не сумел точно завершить выход на свидание с кипером. На финальный штурм прибежал и Трубин, но счет не изменился.

Первый матч на сборах закончился поражением, а завтра, вероятно, игроки «Шахтера» будут наблюдать, как их бывший партнер Михаил Мудрик будет дебютировать за «Челси» в матче с «Ливерпулем».

Товарищеский матч.

«Шахтер» - «Аустрия» - 1:2.

Бондаренко, 79, пен - Холанд, 24, Коп, 72.

Рантфль, 56.

«Шахтер» (первый тайм): Шевченко - Гочолейшвили, Козик, Фарына, Михайличенко - Джурасек, Назарина - Очеретько, Тотовицкий, Борячук - Кулаков.

«Шахтар» (второй тайм): Трубин - Конопля, Бондар, Матвиенко, Топалов - Степаненко, Крыськив - Зубков, Бондаренко, Петряк - Сикан.

«Аустрия» (старт): Фрюхтль - Марвин, Майзль, Хандль, Ранфтль, Холанд, Фишер, Фиц, Польстер, Юкич, Табакович.

Турция.

ШАХТЕР - АУСТРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 23
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Maks_krot
Для первого матча на сборах двумя составами ,более мение ,ну ещё и без шведа ,траоре ,судакова.грузин понравился н,только бы ещё больше уверенности и жёсткости,ну и петряк удивил в лучшую сторону . 
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+2
Павел Гришин
Не очень ,ну и не сильно плохо.Только начались сборы,это такое 
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+1
Злий Глобинець
Перший "блин" комом. Тобто перший "товарняк"  - з поразки. Буває. Не страшно. На те вони і товарняки, щоб робити висновки і удосконалювати гру команди. Попереду ще п'ять таких  спарингів. Треба, щоб гірники додавали від матчу до матчу і через три тижні вийшли на оптимальний рівень - якраз до поєдинків з Ренном.
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+1
Весняна Сова
Можно поздравлять Довбика с чемпионством. Это все 
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0
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Аргумент
Первый матч ,зачем хейт
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0
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Алексей
Динамо Киев будут чемпионами 
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-1
Алексей
Этот ракув вынес бы и кротов и аустрию 
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-1
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AK.228
Все пропало
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-1
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vruthiy-112
Що занадто безхребетно та без бажання. Дивно. 
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-1
Злий Глобинець
До цього спарингу підвищена увага через одну-єдину причину - відхід лідера команди Мудрика. А взагалі-то це заурядний товарняк, перший на втягуючих зборах. Тотаке. Он сьогодні Дніпро-1 якомусь Ракуву програв, і що?
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-2
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kadaad
Так это было и коню понятно, славили лидера, теперь пожинают плоды.
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-2
Alex Danchenko
Це і є рівень кротів, програти середнячку австрійського чемпіонату.
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-3
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AK.228
Жуть
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-4
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