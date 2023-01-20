Шахтер Донецк

Первый матч без Мудрика. Шахтер в Турции уступил Аустрии
Тренировочный сбор донецкая команда начала с поражения
Донецкая команда начала подготовку к матчам Лиги Европы и возобновлению сезона в УПЛ. Первым соперником на тренировочном собрании стала венская «Аустрия».
На первый тайм Игорь Йовичевич выпустил состав, который можно назвать явно экспериментальным. Наиболее приближенным к основе были Михайличенко и Назарина. Также нашлось место в старте для новичка Гочолейшвили. Забегая вперед, грузин в начале матча неплохо подключался к атакам, но допускал позиционные ошибки в защите.
Несыгранность состава не позволяла говорить о серьезных намерениях в атаке, хотя Тотовицкий имел несколько потенциально неплохих шансов выйти на ударную позицию. А вот пропустить пришлось – Джеймс Холанд неплохо приложился с дальней дистанции.
На второй тайм хорватский наставник полностью сменил состав, сначала это принесло дивиденды в плане оживления атаки, однако всплеск получился непродолжительным. Защита, казалось же, уверенно контролировала мяч, но под давлением соперников раз ошиблась в простой ситуации, привезла себе угловой, после которого Бондарь не усмотрел за Копом. 0:2.
⚒ «Шахтар» поступився 1:2 «Аустрії» в першому матчі на зимових зборах.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 20, 2023
У нашому складі гол з пенальті забив Артем Бондаренко.#ШахтарАустрія #Shakhtar pic.twitter.com/3OM6Itc7qm
До конца игры «горняки» могли сравнять счет усилиями Бондаренко и Сикана, но первый реализовал пенальти, а второй подсечкой не сумел точно завершить выход на свидание с кипером. На финальный штурм прибежал и Трубин, но счет не изменился.
Первый матч на сборах закончился поражением, а завтра, вероятно, игроки «Шахтера» будут наблюдать, как их бывший партнер Михаил Мудрик будет дебютировать за «Челси» в матче с «Ливерпулем».
Товарищеский матч.
«Шахтер» - «Аустрия» - 1:2.
Бондаренко, 79, пен - Холанд, 24, Коп, 72.
Рантфль, 56.
«Шахтер» (первый тайм): Шевченко - Гочолейшвили, Козик, Фарына, Михайличенко - Джурасек, Назарина - Очеретько, Тотовицкий, Борячук - Кулаков.
«Шахтар» (второй тайм): Трубин - Конопля, Бондар, Матвиенко, Топалов - Степаненко, Крыськив - Зубков, Бондаренко, Петряк - Сикан.
«Аустрия» (старт): Фрюхтль - Марвин, Майзль, Хандль, Ранфтль, Холанд, Фишер, Фиц, Польстер, Юкич, Табакович.
Турция.
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