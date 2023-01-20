Шахтер Донецк

В пятницу, 20-го января, в ходе подготовки ко второй части сезона-2022/2023 донецкий «Шахтер» померится силами с австрийской «Аустрией» из Вены.

Игра начнется в 16:30 по киевскому времени.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Аустрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.