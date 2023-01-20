Шахтер Донецк

Товарищеские матчи
20.01.2023 16:30 - : -
Украина. Премьер лига20 января 2023, 07:54 | Обновлено 20 января 2023, 07:56
233
0
Шахтер – Аустрия. Текстовая трансляция матча
Стенограмма контрольного матча зимней подготовки дончан
20 января 2023, 07:54 | Обновлено 20 января 2023, 07:56
233
0
В пятницу, 20-го января, в ходе подготовки ко второй части сезона-2022/2023 донецкий «Шахтер» померится силами с австрийской «Аустрией» из Вены.
Игра начнется в 16:30 по киевскому времени.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Аустрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Биатлон | 19 января 2023, 18:45 0
Sport.ua собрал все гонки сезона в одном месте
Футбол | 19 января 2023, 21:10 11
«ПСЖ» и команда клубов «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль» устроили настоящее шоу
Теннис | 20.01.2023, 03:45
Футбол | 19.01.2023, 12:26
Футбол | 20.01.2023, 06:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбол
19.01.2023, 00:24 3
18.01.2023, 10:45 10
18.01.2023, 19:26 14
18.01.2023, 18:55 11
18.01.2023, 22:24 10
19.01.2023, 12:45 6
18.01.2023, 10:35 13