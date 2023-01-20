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Украина. Премьер лига
20 января 2023, 07:54 | Обновлено 20 января 2023, 07:56
233
0

Шахтер – Аустрия. Текстовая трансляция матча

Стенограмма контрольного матча зимней подготовки дончан

20 января 2023, 07:54 | Обновлено 20 января 2023, 07:56
233
0
Шахтер – Аустрия. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

В пятницу, 20-го января, в ходе подготовки ко второй части сезона-2022/2023 донецкий «Шахтер» померится силами с австрийской «Аустрией» из Вены.

Игра начнется в 16:30 по киевскому времени.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Аустрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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