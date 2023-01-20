Известен состав Шахтера на первый контрольный матч на сборе в Турции
Встрече с «Аустрией» начнется в 16:30
«Шахтер» в рамках подготовки ко второй части сезона проведет первый спарринг на сборе в Турции. Соперником будет венская «Аустрия».
Встреча состоится 20 января, начало в 16:30.
Состав «Шахтера» на матч с «Аустрией»: Шевченко, Гочолеишвили, Козик, Фарина, Михайличенко, Джурасек, Назарина, Очеретько, Тотовицкий, Борячук, Кулаков.
Запасные: Трубин, Бондарь, Матвиенко, Конопля, Степаненко, Зубков, Криськив, Топалов, Бондаренко, Петряк, Сикан.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Аустрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.
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