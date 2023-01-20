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Украина. Премьер лига
20 января 2023, 15:42 | Обновлено 20 января 2023, 15:57
960
0

Известен состав Шахтера на первый контрольный матч на сборе в Турции

Встрече с «Аустрией» начнется в 16:30

20 января 2023, 15:42 | Обновлено 20 января 2023, 15:57
960
0
Известен состав Шахтера на первый контрольный матч на сборе в Турции
ФК Шахтер Донецк

«Шахтер» в рамках подготовки ко второй части сезона проведет первый спарринг на сборе в Турции. Соперником будет венская «Аустрия».

Встреча состоится 20 января, начало в 16:30.

Состав «Шахтера» на матч с «Аустрией»: Шевченко, Гочолеишвили, Козик, Фарина, Михайличенко, Джурасек, Назарина, Очеретько, Тотовицкий, Борячук, Кулаков.

Запасные: Трубин, Бондарь, Матвиенко, Конопля, Степаненко, Зубков, Криськив, Топалов, Бондаренко, Петряк, Сикан.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Аустрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.

По теме:
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Динамо расширенным составом отправилось на сбор в Турцию
товарищеские матчи Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы Аустрия Вена контрольные матчи УПЛ стартовые составы
Источник ФК Шахтер Донецк
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