Известен состав Шахтера на первый контрольный матч на сборе в Турции

«Шахтер» в рамках подготовки ко второй части сезона проведет первый спарринг на сборе в Турции. Соперником будет венская «Аустрия».

Встреча состоится 20 января, начало в 16:30.

Состав «Шахтера» на матч с «Аустрией»: Шевченко, Гочолеишвили, Козик, Фарина, Михайличенко, Джурасек, Назарина, Очеретько, Тотовицкий, Борячук, Кулаков.

Запасные: Трубин, Бондарь, Матвиенко, Конопля, Степаненко, Зубков, Криськив, Топалов, Бондаренко, Петряк, Сикан.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Аустрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.