Шахтер Донецк

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Украина. Премьер лига
20 января 2023, 21:58 |
735
0

Шахтер – Аустрия – 1:2. Видео голов и обзор матча

Команда готовится ко второй части сезона УПЛ и еврокубкам

20 января 2023, 21:58 |
735
0
Шахтер – Аустрия – 1:2. Видео голов и обзор матча
ФК Шахтер

«Шахтер» в контрольном матче на сборе в Турции уступил венской «Аустрии» с результатом 1:2. На этом команда Игора Йовичевича завершила первую часть сбора.

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Источник Sport.ua
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