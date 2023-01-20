Шахтер Донецк

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20.01.2023, FT 1 : 2
Украина. Премьер лига20 января 2023, 21:58 |
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Шахтер – Аустрия – 1:2. Видео голов и обзор матча
Команда готовится ко второй части сезона УПЛ и еврокубкам
20 января 2023, 21:58 |
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«Шахтер» в контрольном матче на сборе в Турции уступил венской «Аустрии» с результатом 1:2. На этом команда Игора Йовичевича завершила первую часть сбора.
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