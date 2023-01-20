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  4. Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Шахтер должен учиться жить без Мудрика»
Украина. Премьер лига
20 января 2023, 21:45 |
583
1

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Шахтер должен учиться жить без Мудрика»

Команда завершила первый сбор в Турции

20 января 2023, 21:45 |
583
1
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Шахтер должен учиться жить без Мудрика»
ФК Шахтар. Игор Йовичевич

«Шахтер» в контрольном матче уступил «Аустрии» 1:2, а итог первому сбору в Турции подвел наставник команды Игор Йовичевич, который подчеркнул, что команде нужно учиться играть без Михаила Мудрика.

– Состоялся первый контрольный матч. Вы довольны игрой? Подопечные реализовали то, что отрабатывали в течение сбора?
– Прежде всего, хорошо, что нет травмированных – это самое важное на этом этапе подготовки. Реализовано все было хорошо в большинстве случаев. Конечно, результат не положительный, и мы не можем быть сейчас очень счастливы. Хотя это менее важно, ведь для меня большее значение имеют другие аспекты. И, конечно, не может выйти команда на пик формы, как в чемпионате, потому что сегодняшней игрой закончился только первый цикл. Можем сказать, что все по плану: ежедневно работали над сегментами как тактическими, так и физическими. Думаю, где-то на 70% оптимальной физической готовности мы находимся сейчас. Есть потенциал для прогресса, есть еще достаточно времени, чтобы подготовиться к чемпионату и первой игре с «Ренном».

– Первый сбор завершен. Можно ли уже подвести его предварительные итоги?
– Как я и говорю, работали очень много над тактикой, над прогрессом физических качеств: чтобы, самое главное, не было травм, чтобы подготовить всех футболистов ко второму циклу, где уже жестче нагрузки, гораздо больше матчей, а потому будет и более агрессивный метод тренировки и подготовки. Следует подтвердить модель игры, подтвердить свой стиль, структуру, добавить агрессивность. Вы видите, что сегодня «Аустрия» была хорошим оппонентом в физическом плане, потому что ребята очень мощные, но все равно в течение игры у нас была динамика, структура и моменты, где мы могли забивать. Но, конечно, команда, ранее начинающая чемпионат, больше тренируется. Это уже их четвертая игра, они быстрее на мяче. А нам еще предстоит работать. Отдохнем немного и будем готовиться ко второму циклу, где увеличим нагрузки – и индивидуальные для самих футболистов, и коллективные. Думаю, все будет нормально. Должны также научиться жить без Миши Мудрика, должны все понять ответственность каждого игрока, чтобы добавить каждый на своей позиции. И тогда можем остаться действительно на этих местах, как претенденты на чемпионство.

– К команде присоединились новые игроки. Какова атмосфера в коллективе?
– Как всегда: кто приходит, тот понимает очень четко правила. Старшие диктуют, как себя вести, и когда видишь их поведение, иначе не можешь делать. Всегда были правила. Если кто-то не подходит, то быстро ему открываем дверь, и он просто выпадает отсюда. По тактике всегда можем улучшить себя, и я, как тренер, совершенствуюсь. Так что коллективно можем расти, но если ты не топ как человек, то нам не по дороге. Это в первую очередь, если хотим результат, а мы получили результат последние полгода благодаря хорошей атмосфере в раздевалке.

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Шахтер Донецк Игор Йовичевич Михаил Мудрик учебно-тренировочные сборы
Источник ФК Шахтер Донецк
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Rolan Stkomarovskiy
Українці мають перестати вболівати за клуби тих, хто кинув Україну, українські міста та українців під танки, ракети, артилерію. Хто з 2014 по 2021 розказував про "гражданский конфликт", "услышать Донбасс", "Россия не сторона конфликта".
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