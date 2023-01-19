Шахтер Донецк

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20.01.2023 16:30 - : -
Украина. Премьер лига19 января 2023, 13:40 |
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Шахтер – Аустрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первый матч на сборе в Турции пройдет 20 января
19 января 2023, 13:40 |
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«Шахтер» в рамках подготовки ко второй части сезона проведет первый спарринг на сборе в Турции. Соперником будет венская «Аустрия».
Встреча состоится 20 января, начало в 16:30.
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