Шахтер Донецк

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19 января 2023, 13:40 |
522
0

Шахтер – Аустрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Первый матч на сборе в Турции пройдет 20 января

19 января 2023, 13:40 |
522
0
Шахтер – Аустрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

«Шахтер» в рамках подготовки ко второй части сезона проведет первый спарринг на сборе в Турции. Соперником будет венская «Аустрия».

Встреча состоится 20 января, начало в 16:30.

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Источник Sport.ua
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