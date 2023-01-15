Зинченко начнет в старте дерби Арсенала с Тоттенхэмом
Украинец выйдет на поле сразу же
В воскресенье, 15 января, в матче 20-го тура английской Премьер-лиги отношения выяснят два клуба из северного Лондона – «Тоттенхэм» и «Арсенал». Встреча начнется в 18:30 по киевскому времени на поле домашней арены «шпор».
Решением менеджера «канониров» Микеля Артеты украинский защитник Александр Зинченко начнет предстоящий матч с первых минут – он включен в стартовый состав.
В таблице АПЛ «Арсенал» занимает первое место с 44-мя очками после 17 матчей. У «Тоттенхэма» 33 пункта и 5-я позиция.
🔴 Our north London derby team news…— Arsenal (@Arsenal) January 15, 2023
✊ Let’s do this - together pic.twitter.com/OwMVtbUBHZ
Our team to face Arsenal! 👇— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 15, 2023
COYS 👊
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