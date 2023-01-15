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Англия
15 января 2023, 17:43 | Обновлено 15 января 2023, 18:01
632
0

Зинченко начнет в старте дерби Арсенала с Тоттенхэмом

Украинец выйдет на поле сразу же

15 января 2023, 17:43 | Обновлено 15 января 2023, 18:01
632
0
Зинченко начнет в старте дерби Арсенала с Тоттенхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В воскресенье, 15 января, в матче 20-го тура английской Премьер-лиги отношения выяснят два клуба из северного Лондона – «Тоттенхэм» и «Арсенал». Встреча начнется в 18:30 по киевскому времени на поле домашней арены «шпор».

Решением менеджера «канониров» Микеля Артеты украинский защитник Александр Зинченко начнет предстоящий матч с первых минут – он включен в стартовый состав.

В таблице АПЛ «Арсенал» занимает первое место с 44-мя очками после 17 матчей. У «Тоттенхэма» 33 пункта и 5-я позиция.

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Источник Sport.ua
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