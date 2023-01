Зинченко начнет в старте дерби Арсенала с Тоттенхэмом

В воскресенье, 15 января, в матче 20-го тура английской Премьер-лиги отношения выяснят два клуба из северного Лондона – «Тоттенхэм» и «Арсенал». Встреча начнется в 18:30 по киевскому времени на поле домашней арены «шпор».

Решением менеджера «канониров» Микеля Артеты украинский защитник Александр Зинченко начнет предстоящий матч с первых минут – он включен в стартовый состав.

В таблице АПЛ «Арсенал» занимает первое место с 44-мя очками после 17 матчей. У «Тоттенхэма» 33 пункта и 5-я позиция.

