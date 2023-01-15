Англия15 января 2023, 17:06 |
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Арсенал – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 января в 18:30 матч 20-го тура чемпионата Англии
15 января 2023, 17:06 |
152
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15 января состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» сыграет с «Тоттенхэмом».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 18:30 по киевскому времени.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка
Арсенал – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.
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