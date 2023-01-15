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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
15.01.2023 18:30 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
15 января 2023, 17:06 |
152
0

Арсенал – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 января в 18:30 матч 20-го тура чемпионата Англии

15 января 2023, 17:06 |
152
0
Арсенал – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

15 января состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» сыграет с «Тоттенхэмом».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 18:30 по киевскому времени.

Арсенал – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

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Источник Sport.ua
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