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Тоттенхэм
15.01.2023 18:30 - : -
Арсенал
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Англия
14 января 2023, 23:12 |
280
0

Тоттенхэм – Арсенал. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 20-го тура Английской Премьер-лиги

14 января 2023, 23:12 |
280
0
Тоттенхэм – Арсенал. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 15-го января, состоится поединок 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся лондонские «Тоттенхэм» и «Арсенал». Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», начало в 18:30.

На следующий день после дерби Манчестера организаторы АПЛ запланировали для нас не менее интригующую вывеску в виде дерби Северного Лондона. «Тоттенхэм» и «Арсенал» попросту не умеют играть в скучный футбол в очных баталиях, так как их региональная вражда длится уже не одно десятилетие. К примеру, в конце прошлого сезона «шпоры» разбили «канониров» со счетом 3:0, на что те уже в начале октября 2022 года ответили уверенной домашней победой (3:1). В последний раз «Арсенал» увозил очки с поля непримиримых оппонентов еще в начале весны 2019 года, но сейчас ему не позволительно ошибаться в чемпионской гонке.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Арсенал», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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