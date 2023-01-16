Тоттенхэм – Арсенал – 0:2. Важная победа Зинченко и Ко. Видео голов

В воскресенье, 15 января, состоялся матч 20-го тура чемпионата Англии по футболу между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «канониров».

Отметим, что в стартовом составе «Арсенала» появился украинский футболист Александр Зинченко. Он провел на поле 86 минут, после чего был заменен на Такехиро Томиясу.

Чемпионат Англии по футболу. 15 января

АПЛ. 20-й тур

«Тоттенхэм» – «Арсенал» – 0:2

Голы: Льорис, 15 (автогол), Эдегор, 36