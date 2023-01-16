Англия16 января 2023, 02:20 |
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Тоттенхэм – Арсенал – 0:2. Важная победа Зинченко и Ко. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 20-го тура АПЛ
16 января 2023, 02:20 |
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В воскресенье, 15 января, состоялся матч 20-го тура чемпионата Англии по футболу между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «канониров».
Отметим, что в стартовом составе «Арсенала» появился украинский футболист Александр Зинченко. Он провел на поле 86 минут, после чего был заменен на Такехиро Томиясу.
Чемпионат Англии по футболу. 15 января
АПЛ. 20-й тур
«Тоттенхэм» – «Арсенал» – 0:2
Голы: Льорис, 15 (автогол), Эдегор, 36
События матча
36’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
14’
ГОЛ ! Автогол забил Уго Льорис (Тоттенхэм).
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