Эффект Зинченко. Арсенал наконец-то обыграл Тоттенхэм в гостевом дерби

194 исторических противостояния в пределах одного из районов столицы Великобритании и отсутствие побед на поле принципиальных соперников с 2015 года – для действующего лидера турнирной таблицы английской Премьер-лиги, лондонского «Арсенала», встреча против «Тоттенхэма» в рамках 20 тура национального первенства обещала стать действительно особенной. Как и, в целом, этот уикенд английского футбола, оказавшийся наполненным всяческими дерби английских клубов. Мог бы за игрой на домашней арене «шпор» наблюдать и украинский нападающий Михаил Мудрик, однако его многомиллионный трансфер все же достался другой зажиточной лондонской команде – «Челси».

С наличием факта удачных переговоров или без них, но гостям все равно пришлось бы противостоять неуступчивому сопернику в его логове без потенциального подписания. «Арсенал» вышел на поле в привычном соединении футболистов, где другой украинец, Александр Зинченко, играл немаловажную роль на левом фланге защиты. А поскольку «канониры» находились в банально лучшем тонусе, чем соперники, то и неудивительно, что на предложение играть «первым номером» от команды Конте они дали одобрительный ответ.

«Тоттенхэм» надеялся, что сумеет удержать давление со стороны соперников, а затем привычным образом начнет выходить из глубокой обороны мгновенным контратаками. И если план хозяев действительно был таким, то он потерпел неудачу уже на этапе выполнения. «Шпоры» банально рассыпались во время перехода наступлений оппонентов с флангов в центральную зону, из-за чего уже на 14 минуте были вынуждены доставать мяч из сетки собственных ворот.

Уго Льорису тогда действительно очень не повезло с рикошетом от собственного защитника во время прострела Саки с правого края атаки, потому что даже едва заметное прикосновение заставило опытного вратаря срезать мяч в свои ворота. «Арсенал» на свою удачную попытку наступления среагировал ускорением создания дополнительных моментов, и поэтому мы уже вскоре увидели несколько неплохих попыток дальних ударов. В частности – от Мартина Эдегора, который на 36-й минуте из центральной зоны прицельно попал в правый нижний угол.

Нельзя было сказать, что тактика Конте вообще не работала, ведь его команда получила свои два момента на чужой половине поля, когда Сону и Кейну с близкого расстояния у правого вратарского угла не удалось переиграть Рамсдейла. После перерыва подобное исполнение со стороны хозяев было бы не воспринято местной публикой, так что «шпоры» начали играть более интенсивно на чужой половине.

Вот только вратарь «Арсенала» на тот момент уже успел поймать кураж в рамке ворот, поэтому откровенно спас свою команду от проблем во время ударов Кейна и Сессеньона в начале второй половины игры. Жаль, но разбежаться команде Конте так и не дали должным образом в последующих отрезках игрового времени второй половины. Гости не выглядели чересчур надежно, но все же не позволяли оппонентам получать слишком много пространства на собственной половине.

В следующем туре «Тоттенхэм» будет играть против «Манчестер Сити» на выезде, тогда как «Арсенал» будет принимать другую команду из этого города – «Манчестер Юнайтед».

Английская Премьер-лига. 20-й тур.

«Тоттенхэм» – «Арсенал» - 0:2

Льорис, 15 (авт.), Эдегор, 36

Мартинелли, 70, Габриэль, 90+1 – Ромеро, 35, Сессеньон, 45+1, Сарр, 54, Ленгле, 73

«Тоттенхэм»: Льорис – Лэнгле (Дэвис, 89), Дайер, Ромеро – Сессеньон (Перишич, 76), Хойбьерг, Сарр (Биссума, 75), Доэрти (Ришарлисон, 71) – Сон, Кулушевски (Хиль, 88) – Кейн.

«Арсенал»: Рамсдейл – Зинченко (Томиясу, 85), Габриэль, Салиба, Б. Уайт – Джака, Партей – Мартинелли (Тирни, 79), Эдегор (Смит-Роу, 90+4), Сака – Нкетиа (Виейра, 90+4).

Арбитр: Крэйг Поусон (Ротерем, Англия).

Стадион: «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» (Лондон, Англия).

Удары (в створ): 17 (7) – 14 (5)

Угловые: 4 – 3

Оффсайды: 1 – 2.

ТОТТЕНХЭМ - АРСЕНАЛ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 6°C