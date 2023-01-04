Презентация Роналду, ужасное селфи Инфантино, Челси в гонке за Мудриком
Главные новости за 3 января на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 3 января.
1A. ВИДЕО. Саудовский клуб Аль-Наср презентовал Роналду на своем стадионе
Представление 37-летнего португальского нападающего состоялось в Эр-Рияде
1B. ФОТО. Южная Африка или Саудовская Аравия? Аль-Наср презентовал Роналду
Представление опытного форварда прошло в Эр-Рияде
2A. Криштиану РОНАЛДУ – о переходе в Аль-Наср: «Я тут и ради женщин»
Звездный форвард высказался о продолжении карьеры в саудовском клубе
2B. ВИДЕО. Как дела с географией? Роналду заявил, что приехал в Южную Африку
Звездный португалец слегка ошибся
3A. ФОТО. Позор. Инфантино сделал селфи возле гроба Пеле с улыбкой на лице
Очень странный поступок от президента ФИФА
3B. Инфантино пояснил, почему делал селфи на фоне гроба Пеле
Футбольный функционер, глава ФИФА, встретился с огромной волной критики
4A. Осечка лидера. Арсенал не дожал Ньюкасл, Зинченко провел на поле весь матч
Команды голами не порадовали
4B. Кошмар для ирисок. Эвертон пропустил 3 гола за 6 минут, Миколенко не помог
В домашнем матче «Лестер» потерпел минимальное поражение от «Фулхэма»
5. Лунин сыграл на ноль. Реал в Кубке минимально победил клуб 4-го дивизиона
Королевский клуб пробился в 1/8 финала Кубка Короля
6A. Хотят украсть Мудрика у Арсенала. Челси проведет переговоры с Шахтером
4 января состоятся переговоры между боссами лондонского и донецкого клубов
6B. Согласится ли Шахтер? Арсенал предложил за Мудрика 50+ миллионов евро
Переговоры двух клубов продолжаются
7. Тоттенхэм присматривается к Трубину
Голкипер «Шахтера» заинтересовал клуб английской Премьер-лиги
8. Аделаида. Калинина в боевом матче уступила экс-первой ракетке мира
Ангелина играла хорошо, но опыт Азаренко сыграл решающую роль
9A. Роналду может расстаться с Джорджиной. Все из-за смерти ребенка?
К сожалению, пара переживает момент глубокого кризиса
9B. Последняя остановка Криштиану. Что являет собой саудовский Аль-Наср
Рассказываем о клубе, в который решил перебраться звездный Роналду
10A. Топ-6 украинских футболистов, которые могут сменить клуб в январе
Вероятность некоторых трансферов ныне видится достаточно высокой
10B. Какую команду возглавит Петраков после сборной Украины
Блогер Sport.ua – о дальнейшей судьбе экс-наставника сборной Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua собрал все гонки сезона в одном месте
Переговоры двух клубов продолжаются