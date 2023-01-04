Презентация Роналду, ужасное селфи Инфантино, Челси в гонке за Мудриком

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 3 января.

1A. ВИДЕО. Саудовский клуб Аль-Наср презентовал Роналду на своем стадионе

Представление 37-летнего португальского нападающего состоялось в Эр-Рияде

1B. ФОТО. Южная Африка или Саудовская Аравия? Аль-Наср презентовал Роналду

Представление опытного форварда прошло в Эр-Рияде

2A. Криштиану РОНАЛДУ – о переходе в Аль-Наср: «Я тут и ради женщин»

Звездный форвард высказался о продолжении карьеры в саудовском клубе

2B. ВИДЕО. Как дела с географией? Роналду заявил, что приехал в Южную Африку

Звездный португалец слегка ошибся

3A. ФОТО. Позор. Инфантино сделал селфи возле гроба Пеле с улыбкой на лице

Очень странный поступок от президента ФИФА

3B. Инфантино пояснил, почему делал селфи на фоне гроба Пеле

Футбольный функционер, глава ФИФА, встретился с огромной волной критики

4A. Осечка лидера. Арсенал не дожал Ньюкасл, Зинченко провел на поле весь матч

Команды голами не порадовали

4B. Кошмар для ирисок. Эвертон пропустил 3 гола за 6 минут, Миколенко не помог

В домашнем матче «Лестер» потерпел минимальное поражение от «Фулхэма»

5. Лунин сыграл на ноль. Реал в Кубке минимально победил клуб 4-го дивизиона

Королевский клуб пробился в 1/8 финала Кубка Короля

6A. Хотят украсть Мудрика у Арсенала. Челси проведет переговоры с Шахтером

4 января состоятся переговоры между боссами лондонского и донецкого клубов

6B. Согласится ли Шахтер? Арсенал предложил за Мудрика 50+ миллионов евро

Переговоры двух клубов продолжаются

7. Тоттенхэм присматривается к Трубину

Голкипер «Шахтера» заинтересовал клуб английской Премьер-лиги

8. Аделаида. Калинина в боевом матче уступила экс-первой ракетке мира

Ангелина играла хорошо, но опыт Азаренко сыграл решающую роль

9A. Роналду может расстаться с Джорджиной. Все из-за смерти ребенка?

К сожалению, пара переживает момент глубокого кризиса

9B. Последняя остановка Криштиану. Что являет собой саудовский Аль-Наср

Рассказываем о клубе, в который решил перебраться звездный Роналду

10A. Топ-6 украинских футболистов, которые могут сменить клуб в январе

Вероятность некоторых трансферов ныне видится достаточно высокой

10B. Какую команду возглавит Петраков после сборной Украины

Блогер Sport.ua – о дальнейшей судьбе экс-наставника сборной Украины