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04 января 2023, 07:25 | Обновлено 04 января 2023, 07:28
531
0

Презентация Роналду, ужасное селфи Инфантино, Челси в гонке за Мудриком

Главные новости за 3 января на Sport.ua

04 января 2023, 07:25 | Обновлено 04 января 2023, 07:28
531
0
Презентация Роналду, ужасное селфи Инфантино, Челси в гонке за Мудриком
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 3 января.

1A. ВИДЕО. Саудовский клуб Аль-Наср презентовал Роналду на своем стадионе
Представление 37-летнего португальского нападающего состоялось в Эр-Рияде

1B. ФОТО. Южная Африка или Саудовская Аравия? Аль-Наср презентовал Роналду
Представление опытного форварда прошло в Эр-Рияде

2A. Криштиану РОНАЛДУ – о переходе в Аль-Наср: «Я тут и ради женщин»
Звездный форвард высказался о продолжении карьеры в саудовском клубе

2B. ВИДЕО. Как дела с географией? Роналду заявил, что приехал в Южную Африку
Звездный португалец слегка ошибся

3A. ФОТО. Позор. Инфантино сделал селфи возле гроба Пеле с улыбкой на лице
Очень странный поступок от президента ФИФА

3B. Инфантино пояснил, почему делал селфи на фоне гроба Пеле
Футбольный функционер, глава ФИФА, встретился с огромной волной критики

4A. Осечка лидера. Арсенал не дожал Ньюкасл, Зинченко провел на поле весь матч
Команды голами не порадовали

4B. Кошмар для ирисок. Эвертон пропустил 3 гола за 6 минут, Миколенко не помог
В домашнем матче «Лестер» потерпел минимальное поражение от «Фулхэма»

5. Лунин сыграл на ноль. Реал в Кубке минимально победил клуб 4-го дивизиона
Королевский клуб пробился в 1/8 финала Кубка Короля

6A. Хотят украсть Мудрика у Арсенала. Челси проведет переговоры с Шахтером
4 января состоятся переговоры между боссами лондонского и донецкого клубов

6B. Согласится ли Шахтер? Арсенал предложил за Мудрика 50+ миллионов евро
Переговоры двух клубов продолжаются

7. Тоттенхэм присматривается к Трубину
Голкипер «Шахтера» заинтересовал клуб английской Премьер-лиги

8. Аделаида. Калинина в боевом матче уступила экс-первой ракетке мира
Ангелина играла хорошо, но опыт Азаренко сыграл решающую роль

9A. Роналду может расстаться с Джорджиной. Все из-за смерти ребенка?
К сожалению, пара переживает момент глубокого кризиса

9B. Последняя остановка Криштиану. Что являет собой саудовский Аль-Наср
Рассказываем о клубе, в который решил перебраться звездный Роналду

10A. Топ-6 украинских футболистов, которые могут сменить клуб в январе
Вероятность некоторых трансферов ныне видится достаточно высокой

10B. Какую команду возглавит Петраков после сборной Украины
Блогер Sport.ua – о дальнейшей судьбе экс-наставника сборной Украины

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Источник Sport.ua
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