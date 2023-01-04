Инфантино пояснил, почему делал селфи на фоне гроба Пеле

Президент ФИФА Джанни Инфантино пояснил, зачем делал селфи на фоне гроба Короля футбола Пеле:

«Только что прибыл из поездки в Бразилию, где мне выпала честь участвовать в прекрасном чествовании Пеле, которое состоялось в Вила Бельмиро в Сантосе. Я встревожен после того, как мне сообщили, что некоторые люди критикуют меня за то, что я вчера сделал селфи и сфотографировался на церемонии.

Я хотел бы уточнить, что для меня было честью и смирением то, что товарищи по команде и члены семьи великого Пеле спросили меня, могу ли я сделать с ними несколько фотографий. И я сразу же согласился.

Что касается селфи, товарищи по команде Пеле просили сделать селфи всех нас вместе, но не знали, как это сделать. Поэтому, чтобы быть полезным, я взял телефон одного из них и сфотографировал нас всех.

Если помощь товарищу по команде Пеле вызывает критику, я с радостью приму это и буду продолжать помогать, чем смогу, тем, кто внес свой вклад в написание легендарных страниц футбола. Я так уважаю и восхищаюсь Пеле и вчерашней церемонией, что никогда бы не сделал ничего, что было бы неуважением.

Я надеюсь, что те, кто публиковал или говорил вещи, не зная информации, будут иметь порядочность и смелость признать свою неправоту и исправить то, что они сказали.

В любом случае, важнее всего воздать должное королю Пеле, и, хотя я скромно предложил, чтобы среди наших 211 ассоциаций-членов хотя бы один футбольный стадион или стадион был назван в его честь, мы подадим пример, предоставив арене в нашей штаб-квартире название «Эстадио Пеле – ФИФА Цюрих». Обнимаю и да здравствует король!»

Футбольный функционер встретился с огромной волной критики после того, как были обнародованы его фото из траурной церемонии в Бразилии.