Бразилия03 января 2023, 21:47 | Обновлено 03 января 2023, 21:58
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ФОТО. Позор. Инфантино сделал селфи возле гроба Пеле с улыбкой на лице
Очень странный поступок от президента ФИФА
03 января 2023, 21:47 | Обновлено 03 января 2023, 21:58
4141
8
Президент ФИФА Джанни Инфантино отметился отвратительным поступком.
3 января, в Бразилии на стадионе Сантоса «Вила Белмиро» болельщики отдали дань уважения Пеле, который скончался на 83-м году жизни. Инфантино также посетил Сан-Паулу и попрощался с легендой футбола.
Правда, функционер как ни в чем не бывало фотографировался с улыбкой на лице прямо рядом с гробом Пеле. Поведение Инфантино было встречено справедливой критикой и осуждением.
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