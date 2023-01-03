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  4. ФОТО. Позор. Инфантино сделал селфи возле гроба Пеле с улыбкой на лице
Бразилия
03 января 2023, 21:47 | Обновлено 03 января 2023, 21:58
4141
8

ФОТО. Позор. Инфантино сделал селфи возле гроба Пеле с улыбкой на лице

Очень странный поступок от президента ФИФА

03 января 2023, 21:47 | Обновлено 03 января 2023, 21:58
4141
8
ФОТО. Позор. Инфантино сделал селфи возле гроба Пеле с улыбкой на лице
Twitter. Джанни Инфантино

Президент ФИФА Джанни Инфантино отметился отвратительным поступком.

3 января, в Бразилии на стадионе Сантоса «Вила Белмиро» болельщики отдали дань уважения Пеле, который скончался на 83-м году жизни. Инфантино также посетил Сан-Паулу и попрощался с легендой футбола.

Правда, функционер как ни в чем не бывало фотографировался с улыбкой на лице прямо рядом с гробом Пеле. Поведение Инфантино было встречено справедливой критикой и осуждением.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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BekXan
Ну то шо воно кончене вже ніхто не сумнівається
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+3
pali4144
Селфі на похороні, який час...
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+3
Александр Пересадько
Хуйло ,як його російський спонсор.
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+3
osokor
Може теж потихеньку дах їде, як у його друга Путлера. Вибрали ж скотину на свою голову...
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0
donnerwetter
Надо сначала узнать традиции той страны. Это у нас все в скорби и печали. А в некоторых странах пляшут и поют или даже заказывают стриптизёрш на похороны.  
 Это чужой монастырь.
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0
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AndiM
Гімно окацаплене, яке за кроваві мокшанська гроші і дітей на органи продасть.
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0
Gargantua
вчера на похоронах товарища Суслова.... кстати, почему я его сегодня не вижу?
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-1
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