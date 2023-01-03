ФОТО. Позор. Инфантино сделал селфи возле гроба Пеле с улыбкой на лице

Президент ФИФА Джанни Инфантино отметился отвратительным поступком.

3 января, в Бразилии на стадионе Сантоса «Вила Белмиро» болельщики отдали дань уважения Пеле, который скончался на 83-м году жизни. Инфантино также посетил Сан-Паулу и попрощался с легендой футбола.

Правда, функционер как ни в чем не бывало фотографировался с улыбкой на лице прямо рядом с гробом Пеле. Поведение Инфантино было встречено справедливой критикой и осуждением.