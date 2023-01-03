Хотят украсть Мудрика у Арсенала. Челси проведет переговоры с Шахтером

Лондонский «Челси» активизировал попытки перехватить у «Арсенала» украинского хавбека Михаила Мудрика.

Боссы «Челси» проведут переговоры с представителями донецкого «Шахтера» по поводу трансфера вингера в среду, 4 января.

«Арсенал» лидирует в гонке за Мудриком после того, как сделал второе предложение в размере 44,2 миллиона фунтов стерлингов плюс бонусы.

Однако и «Челси» заинтересован в украинском футболисте, следовательно переговоры с директором «Шахтера» Дарио Срной должны продолжиться в Лондоне.

Пока еще неизвестно, будет ли «Челси» привлекательным для Мудрика. Михаил похоже, больше отдает предпочтение «Арсеналу». Однако «Шахтер» настаивает на цене в 85 млн фунтов стерлингов, а «Арсенал» так много платить не готов. «Челси» может вмешаться, предложив больше денег «горнякам».

В текущем сезоне Мудрик провел 18 матчей и забил 10 голов за «Шахтер» (12 игр и 7 мячей в УПЛ, 6 поединков и 3 гола в ЛЧ).