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Англия
03 января 2023, 22:25 | Обновлено 03 января 2023, 22:35
1500
11

Хотят украсть Мудрика у Арсенала. Челси проведет переговоры с Шахтером

4 января состоятся переговоры между боссами лондонского и донецкого клубов

03 января 2023, 22:25 | Обновлено 03 января 2023, 22:35
1500
11
Хотят украсть Мудрика у Арсенала. Челси проведет переговоры с Шахтером
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Лондонский «Челси» активизировал попытки перехватить у «Арсенала» украинского хавбека Михаила Мудрика.

Боссы «Челси» проведут переговоры с представителями донецкого «Шахтера» по поводу трансфера вингера в среду, 4 января.

«Арсенал» лидирует в гонке за Мудриком после того, как сделал второе предложение в размере 44,2 миллиона фунтов стерлингов плюс бонусы.

Однако и «Челси» заинтересован в украинском футболисте, следовательно переговоры с директором «Шахтера» Дарио Срной должны продолжиться в Лондоне.

Пока еще неизвестно, будет ли «Челси» привлекательным для Мудрика. Михаил похоже, больше отдает предпочтение «Арсеналу». Однако «Шахтер» настаивает на цене в 85 млн фунтов стерлингов, а «Арсенал» так много платить не готов. «Челси» может вмешаться, предложив больше денег «горнякам».

В текущем сезоне Мудрик провел 18 матчей и забил 10 голов за «Шахтер» (12 игр и 7 мячей в УПЛ, 6 поединков и 3 гола в ЛЧ).

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Источник The Guardian
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Комментарии 12
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Ostrov Khortitsa
спонсор новости - агент мудрика Алехин
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+3
Mike000000
Ждём новости от том что без Мудрыка Арсенал не обыграл Ньюкасл
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+2
west-ukr5555
А Арсенал и Челси вообще в курсе, что они ведут отчаянную борьбу за Мудрика?
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+2
Alex196
Да это все сказки .выдумки журналистов будто идёт отчаянная борьба за Мудрика .ни те ни другие его не возьмут 
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0
zhyr
Тільки не в Челсі
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-1
Алексей Петров
До пятницы Мудрик будет продан, Шахтёр получит свои 70-80 млн. евро, а эксперты вроде Alex196 получат за щеку, все довольны
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-5
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