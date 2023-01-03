Какую команду возглавит Петраков после сборной Украины

1 января 2023 года сборная Украины осталась без тренера. Контракт Александра Петракова с УАФ истек. Какое будущее ждет Александра Васильевича?

УАФ

Сборная Украины не выполнила ни одной задачи – проиграли стыковые матчи за право поехать на чемпионат мира и не смогли выйти в дивизион А Лиги Наций. В обоих случаях уступили не сильнейшим командам – Уэльсу и Шотландии.

Кроме плохих результатов, не оставляло впечатление, что Петраков не может выйти за определенные собственные рамки. Ему становится только труднее, когда выбор игроков увеличивается и класс игроков растет. Он не понимает, что с этим делать.

Шансы остаться во главе сборной Украины у Петракова остаются только при условии, если не найдут кого-нибудь нового на эту должность. В августе 2021 года Александр Васильевич стал тренером сборной, потому что не удалось договориться с Сергеем Ребровым по расторжению контракта с «Аль-Айном».

Сейчас главный кандидат – тот же Ребров. У него контракт на Ближнем Востоке до лета. Возможен вариант, когда бывший тренер «Динамо» возглавит сборную уже во время матчей в июне. А первые поединки отбора кто-то начнет в статусе исполняющего обязанности. Здесь два варианта – кто-то из будущих помощников Реброва или Петраков.

Торопиться с назначением нового тренера никто не будет. До марта время есть. Дела «Аль-Айна» в этом сезоне идут не лучшим образом. Отставание от лидера увеличивается. Команда потеряла игру. Недовольство растет. Отставка Реброва не станет чем-нибудь неожиданным. Поэтому Петраков снова становится запасным вариантом, который по стечению обстоятельств может удержаться на должности.

Руслан Ротань решил перейти в клубный футбол и принял предложение «Александрии». Если молодежная сборная Украины не получит путевку на Олимпиаду летом во время Евро, то становится актуальным пост тренера «молодежки». Выбор кандидатов на этот пост не очень велик. Петракова уже называют одним из претендентов. У него большой опыт работы в юношеском футболе. В следующем цикле за «молодежку» должен играть 2003 год, который вел Александр Васильевич до перехода в национальную команду.

В системе юношеских команд свободных должностей нет. Сергей Нагорняк может сконцентрироваться на клубной работе с «Эпицентром». Тогда свободным становится 2008-й год. Но еще даже 2007-й год не начинал собираться. Нужно ждать полтора года.

Если у Александра Васильевича нет амбиций тренировать, то ему всегда найдут солидную должность в структуре УАФ. В свое время Мирону Маркевичу дали должность координатора сборной, потому что не хотели обидеть опытного и именитого специалиста, отдав работу Андрею Шевченко.

Другие сборные

Петраков имел статус тренера сборной Украины, выигрывал молодежный чемпионат мира. Имеет достаточно приземленные финансовые требования. С такой репутацией можно претендовать на работу с национальными командами из других стран. Учитывая результаты работы, возраст, проблемы с языками, нельзя надеяться на работу с какой-нибудь большой сборной. Но на постсоветском пространстве можно найти хороший вариант.



Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петраков



Сборная Молдовы превратилась в одну из самых слабых команд Европы. Александр Васильевич может помочь молдованам улучшить уровень. Он может добавить им дисциплины, улучшить командную игру, рациональность в условиях, когда выбор игроков невелик. В таких условиях Петраков умеет лепить команду.

После разгрома в Ереване от Украины без тренера осталась сборная Армении. Испанца Хоакина Капарроса отправили в отставку. У армян хватает техничных игроков, им бы дисциплину игровую подтянуть.

У Латвии не все хорошо со сборной. Стиль Петракова для них очень близок. Украинский тренер имел бы шансы улучшить результаты команды.

Работа на клубном уровне

Здесь очень важно агентское лобби. Никогда не слышал о сотрудничестве Петракова с агентами. Но если он хочет работать с клубами, то нужно искать хорошего агента. Резюме тренера дает шанс получить работу.



В Украине сейчас тренерская конкуренция велика. Свободных мест в УПЛ нет. Нужно ждать, что кто-то потеряет работу. В межсезонье это может произойти только из-за финансовых причин или противоречий. Больше шансов на вакантные места уже после возобновления сезона. Я не верю, что Петракова могут позвать наши гранды. А вот на уровне середняков он может поработать. Возможно, какой-нибудь амбициозный проект из Первой лиги предложат.

Более актуален зарубежный вариант. В той же Польше не хватает хороших тренеров. На уровне середняков можно найти работу. Клубы из Казахстана, Молдовы, Азербайджана, стран Балтии, Словакии, возможно, Венгрии выглядят интересными вариантами для Петракова. Статус бывшего тренера сборной Украины может заинтересовать команды из этих чемпионатов.