Тоттенхэм присматривается к Трубину

Лондонский «Тоттенхэм» озаботился вопросом поиска замены для 36-летнего основного голкипера Уго Льориса. Руководство «шпор» осознает, что французский страж ворот все чаще допускает серьезные ошибки, из-за чего нужно делать ставку на более молодых исполнителей.

В сферу внимание «Тоттенхэма» угодил 21-летний вратарь «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин, который хорошо зарекомендовал себя, в том числе и благодаря удачным играм в еврокубках в последних двух сезонах.

Контракт Трубина с «горняками» действует до лета 2024 года, и в «Тоттенхэме» полагают, что этот фактор может помочь лондонцам в переговорном процессе, чтобы сделка обошлась лондонскому клубу как можно дешевле.

Ранее сообщалось, что интерес к Трубину проявляет итальянский «Ювентус».