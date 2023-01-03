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Украина. Премьер лига
03 января 2023, 23:06 |
342
1

Тоттенхэм присматривается к Трубину

Голкипер «Шахтера» заинтересовал клуб английской Премьер-лиги

03 января 2023, 23:06 |
342
1
Тоттенхэм присматривается к Трубину
shakhtar.com. Анатолий Трубин

Лондонский «Тоттенхэм» озаботился вопросом поиска замены для 36-летнего основного голкипера Уго Льориса. Руководство «шпор» осознает, что французский страж ворот все чаще допускает серьезные ошибки, из-за чего нужно делать ставку на более молодых исполнителей.

В сферу внимание «Тоттенхэма» угодил 21-летний вратарь «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин, который хорошо зарекомендовал себя, в том числе и благодаря удачным играм в еврокубках в последних двух сезонах.

Контракт Трубина с «горняками» действует до лета 2024 года, и в «Тоттенхэме» полагают, что этот фактор может помочь лондонцам в переговорном процессе, чтобы сделка обошлась лондонскому клубу как можно дешевле.

Ранее сообщалось, что интерес к Трубину проявляет итальянский «Ювентус».

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Источник Daily Express
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Комментарии 1
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Alex196
Как раз все смеялись над переходом Забарного но это было бы для тотнхэма неплохо .Хотя Илья не очень проворный .Но в защите у Тотнхэма провалы .все матчи они пропускают .0 2 почти всегда первый тайм .
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