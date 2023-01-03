Тоттенхэм присматривается к Трубину
Голкипер «Шахтера» заинтересовал клуб английской Премьер-лиги
Лондонский «Тоттенхэм» озаботился вопросом поиска замены для 36-летнего основного голкипера Уго Льориса. Руководство «шпор» осознает, что французский страж ворот все чаще допускает серьезные ошибки, из-за чего нужно делать ставку на более молодых исполнителей.
В сферу внимание «Тоттенхэма» угодил 21-летний вратарь «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин, который хорошо зарекомендовал себя, в том числе и благодаря удачным играм в еврокубках в последних двух сезонах.
Контракт Трубина с «горняками» действует до лета 2024 года, и в «Тоттенхэме» полагают, что этот фактор может помочь лондонцам в переговорном процессе, чтобы сделка обошлась лондонскому клубу как можно дешевле.
Ранее сообщалось, что интерес к Трубину проявляет итальянский «Ювентус».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вероятность некоторых трансферов ныне видится достаточно высокой…
Футбольный эксперт уверен, что тренером нужно было назначать Юрия Гуру