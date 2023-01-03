Топ-6 украинских футболистов, которые могут сменить клуб в январе

1 января в большинстве национальных чемпионатов европейского континента открылось так называемое зимнее трансферное окно. В этот период традиционно происходит не так много серьезных сделок, так как клубы предпочитают выходить на рынок либо в виду обстоятельств непреодолимой силы, либо с целью усилить состав при минимальных затратах финансовых ресурсов. Именно поэтому ждать огромного количества топовых трансферов не стоит, даже несмотря на то, что впервые в истории зимнее окно следует сразу за чемпионатом мира, на котором традиционно зажглись звездочки некоторых новых для топ-уровня имен.

Впрочем, трансферных слухов зимой в прессе витает совсем не меньше, чем летом. Есть среди них и немало таких, которые связаны с топовыми украинскими футболистами, а потому прямо сейчас поговорим о тех известных наших игроках, которые могут уже в январе сменить клубную прописку…

Артем Довбик

Возраст: 25 лет

Клуб: Днепр-1

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 10 млн евро

Куда сватают: Италия, Турция

На зимнюю паузу форвард Днепра-1 Артем Довбик ушел в статусе лучшего бомбардира текущего розыгрыша украинской Премьер-лиги. В 14 матчах нападающий отличился 11 забитыми мячами, что делает его абсолютным лидером голеадорской гонки. По состоянию на сейчас Довбик действительно является наиболее стабильным и качественным бомбардиром с украинским паспортом, а потому неудивительно, что еще полгода и год назад интерес к нему проявляли отечественные гранды – Шахтер и Динамо. Однако в Днепре-1 четко обозначили свою позицию, что отпустят Артема в стан оранжево-черных или бело-синих только за сумму, близкую к 20 миллионам евро, после чего дончане и киевляне сосредоточились на других целях.

Логично предположить, что следующим клубом Довбика будет вовсе не представитель УПЛ. Гранды европейского футбола за Артемом пока в очередь не выстраиваются, но предложения из серьезных чемпионатов форварду уже поступали. По слухам, в январе попытки договориться с Днепром-1 по Довбику намерены предпринять клубы из Италии и Турции. Если конкретнее, то речь идет о Торино, Салернитане и Трабзонспоре. Каждый из этих клубов еще летом минувшего года пытался согласовать трансфер Артема с Днепром-1, но потерпел неудачу. В январе ситуация с одной стороны может быть более простая, но с другой – и более сложная одновременно. Дело в том, что контракт Довбика истекает летом 2023 года, а подписывать новое соглашение форвард не хочет, стремясь переехать в Европу. Отпускать же Артема прямо сейчас в Днепре-1 не горят желанием, так как команда усердно бьется за чемпионство, и ей жизненно важно сохранить своего топ-голеадора как минимум до конца сезона.

Отпустят ли боссы Днепра-1 Довбика уже в январе? Откровенно говоря, шансы на это невелики. Оценивая их объективно, можно давать не более 10-15% на то, что переговоры днепрян в нынешнем месяце с каким-либо заинтересованным в услугах форварда клубом завершатся успешно.

Николай Матвиенко

Возраст: 26 лет

Клуб: Шахтер

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 11 млн евро

Куда сватают: Англия



ФК Шахтер

26-летний Николай Матвиенко ныне является ключевым центрбеком не только в донецком Шахтере, но и в сборной Украины. Футболист демонстрирует стабильную и качественную игру, причем делает это не только в родной УПЛ, но и в еврокубках. Например, в ЛЧ-2022/23 Матвиенко по состоянию на текущий момент занимает 11-е место среди игроков, выполнивших наибольшее количество передач (395).

Центральный защитник, умеющий организовывать грамотные переходы своей команды из обороны в атаку, крайне востребован на нынешнем футбольном рынке. Поэтому неудивительно, что к Матвиенко и ранее проявляли интересы клубы из Англии, Испании, Нидерландов, хотя договориться с Шахтером по сумме отступных пока не удалось никому. В январе, согласно данным британских СМИ, попробовать осуществить покупку Матвиенко намерен представитель английской Премьер-лиги Брайтон. Эта команда нынче очень неплохо себя показывает в чемпионате, а возглавляет ее экс-коуч Горняков Роберто Де Дзерби. Итальянец прекрасно знает, насколько хорош Матвиенко, и просит своих боссов сделать все возможное, чтобы тот перебраться на Туманный Альбион.

Поговаривают, что Брайтон может предложить за Матвиенко до 20 миллионов евро. Говоря объективно, эта сумма является более чем достаточной, чтобы Шахтер согласился отпустить своего игрока на повышение. Но будет ли подобное предложение, и если да, то примет ли его донецкий клуб – увидим вскоре… Прямо сейчас шансы на отъезд Матвиенко из Украины в январе можно оценить где-то в 30%.

Илья Забарный

Возраст: 20 лет

Клуб: Динамо

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 15 млн евро

Куда сватают: Англия



Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Воспитанник Динамо Илья Забарный зарекомендовал себя в первой команде бело-синих в очень юном возрасте, что позволило ему рано дебютировать и в сборной Украины. По состоянию на текущий момент, 20-летний центрбек имеет на своем счету уже 24 матча за сине-желтых, что является отменным показателем, и однозначно добавляет игроку вистов на трансферном рынке.

В экспертной и болельщицкой средах в Украине есть полное согласие на тему того, что Забарному для более значительного прогресса пора сменить Динамо и УПЛ на более амбициозный клуб и конкурентоспособную лигу. Тем более, что недостатка интереса к молодому защитнику нет. Летом минувшего года в СМИ сообщалось, что попытки договориться с Динамо предпринимали английские Тоттенхэм и Лестер. Шпоры якобы готовы были заплатить за Забарного до 25 миллионов фунтов, но президент бело-синих Игорь Суркис удивил всех, ответив на это предложение отказом.

В январе не исключено, что Тоттенхэм, Лестер или какой-то иной состоятельный клуб АПЛ будет готов вступить в диалог с Динамо по Забарному, который в последнее время несколько затормозил в прогрессе, хотя в последнем все еще не видно никаких верхних границ, что исключительно радует. Как поведут себя в этой ситуации собственники киевского клуба? Загадка, ответа на который сейчас не знает никто. Как бы там ни было, но шансы увидеть Забарного в другом клубе уже в январе сейчас видятся невысокими – 10-15%, не более…

Руслан Малиновский

Возраст: 29 лет

Клуб: Аталанта (Италия)

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 18 млн евро

Куда сватают: Англия, Франция



ФК Аталанта

29-летний Руслан Малиновский с лета 2019 года выступает в итальянской Серии А за Аталанту. Однако в последнее время дела украинского легионера в команде из Бергамо идут не настолько гладко, как ему бы хотелось. В частности, осенью 2022-го в итальянской прессе то и дело появлялись сплетни о желании Малиновского сменить обстановку уже в январе, что привело к несколько натянутым отношениям с руководством клуба, которое якобы также оказалось не против преждевременного расставания с украинцем, если за того предложат приемлемую сумму отступных.

Судачат, что Аталанта хотела бы выручить от продажи Малиновского около 20 миллионов евро. В услугах хавбека всерьез заинтересован Марсель, но для него, как и для подавляющего большинства клубов французской Лиги 1, подобная сумма не является доступной. Заплатить пару десятков миллионов за украинца мог бы английский Тоттенхэм, который якобы тоже изучает возможность подписания футболиста, так как главный тренер лондонцев Антонио Конте высоко оценивает способности того, но пока Шпоры не предпринимали серьезных шагов, чтобы договориться с Аталантой. Среди других вариантов назывались Вест Хэм и Ноттингем Форест, но без особой конкретики…

Важно понимать, что любому претенденту на Малиновского будет весьма непросто, ведь Аталанта имеет славу очень неуступчивого переговорщика. Не в пользу потенциального покупателя будет и тот факт, что украинец, судя по всему, согласился на продление контракта с бергамасками, и теперь тот рассчитан не до лета 2023-го, а до лета 2024 года.

Виктор Цыганков

Возраст: 25 лет

Клуб: Динамо

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 22 млн евро

Куда сватают: Нидерланды, Германия, Испания, Англия



ФК Динамо

После продажи Андрея Ярмоленко в дортмундскую Боруссию, которая состоялась в августе 2017 года, именно Виктору Цыганкову удалось застолбить за собой роль безоговорочного лидера Динамо. Правый вингер по состоянию на текущий момент не только является вице-капитаном бело-синих, но и от его действий зачастую прямо зависит судьба результата того или иного матча, будь то поединок УПЛ, либо же матч еврокубков.

Другой вопрос в том, что руководство Динамо, кажется, все-таки чересчур перетянуло с эпопеей по продаже Цыганкова в другой клуб. Летом нынешнего года у Виктора истекает срок контрактных обязательств с киевлянами, а подписывать новое соглашение, несмотря на желание к таковому со стороны клуба, сам вингер не слишком-то и стремится. По неофициальной информации, Цыганков уже уведомил боссов Динамо, что продлевать контракт с клубом не будет, а потому готов покинуть Украину либо в январе, либо летом. Во втором случае хавбек уйдет свободным агентом, не позволив бело-синим заработать хоть что-то. Впрочем, пока в Динамо бодрятся, надеясь в последний момент все же уговорить Цыганкова продлить сделку, а там и продать за заранее оговоренную сумму, но не исключено, что ближе к концу месяца в стане киевлян все же осознают всю бесперспективность этих намерений, и тогда попробуют выторговать за футболиста максимально возможную сумму.

Кто готов побороться за Цыганкова прямо сейчас? Наиболее очевидный претендент, называемый в СМИ – ПСВ из Эйндховена. Этот клуб недавно продал Ливерпулю своего основного правого вингера Коди Гакпо, и теперь экстренно подыскивает тому замену. Цыганков видится для нидерландцев интересным вариантом, но этот клуб смущают высокие, как сообщают тамошние журналисты, запросы украинца по зарплате. Также Виктор может быть интересен Жироне, пытавшейся его заполучить в конце августа минувшего года, но нарвавшейся на категорический отказ Игоря Суркиса. Ранее Цыганкова сватали в дортмундскую Боруссию, Лейпциг, Ньюкасл, Вулверхэмптон и Вест Хэм. Сумеет ли кто-то подписать лидера Динамо в январе? Кажется, что шансы на это как минимум 50 на 50…

Михаил Мудрик

Возраст: 21 год

Клуб: Шахтер

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 40 млн евро

Куда сватают: Англия



Getty Images/Global Images Ukraine

21-летний левый вингер Михаил Мудрик стал лидером Шахтера после того, как эту команду покинули все бразильские легионеры. Молодой украинец, которому еще Паулу Фонсека дал возможность дебютировать в первой команде, начал демонстрировать стремительный прогресс при Роберто Де Дзерби, а когда Горняков возглавил хорват Игор Йовичевич, и вовсе стал ключевой фигурой в украинизированной версии состава Шахтера.

Еще летом минувшего года ряд европейских клубов – прежде всего, Байер, Ницца и Брентфорд – пытались договориться с Шахтером о покупке Мудрика. Тогда речь шла приблизительно о 20 миллионах евро, но Горняки посчитали эту сумму недостаточной, и предпочли сохранить Михаила в своих рядах как минимум на матчи групповой стадии Лиги чемпионов. Последние доказали, что Мудрик готов к игре на серьезном уровне, из-за чего ныне боссы Шахтера оценивают своего таланта в 100 миллионов евро.

Главным претендентом на Мудрика в европейской прессе называется лидер нынешнего розыгрыша английской Премьер-лиги – лондонский Арсенал. Канониры уже активно торгуются с Горняками по вингеру, и уже обо всем договорились с самим игроком. Но приведут ли эти контакты к реальной сделке, пока сказать сложно. Шахтер до последнего будет стоять на своем, стремясь активизировать максимальную конкуренцию среди претендентов на Мудрика (таковыми в разное время назывались Реал, Милан, Пари Сен-Жермен, Манчестер Сити, Челси), чтобы получить за своего таланта как можно больше. Поэтому вряд ли стоит ждать сделки в ближайшие дни, но исключать ее к концу января вовсе не стоит. Учитывая отсутствие проблем с финансами у Арсенала, а также жгучее стремление главного тренера лондонцев Микеля Артеты видеть в своей команде именно Мудрика, вероятность того, что Канониры все же пойдут на условия Шахтера является достаточно высокой – где-то 60% как минимум…

Текст: meta.ua/sport