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Украина. Премьер лига
06 декабря 2022, 16:04 |
1404
4

Ювентус проявляет интерес к вратарю Шахтера

Анатолий Трубин может перебраться в итальянскую Серию А

06 декабря 2022, 16:04 |
1404
4
Ювентус проявляет интерес к вратарю Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Основной вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин стал объектом интереса со стороны туринского «Ювентуса».

Итальянский гранд имеет шорт-лист вратарей, чьи кандидатуры являются для него приоритетными на трансферном рынке.

Контракт нынешнего ключевого кипера «Ювентуса» Войцеха Щенсны истекает в 2024 году, и с учетом возраста, а также уровня требуемого оклада, вряд ли будет продлен.

По этой причине «Ювентус» уже сейчас озаботился поиском преемника для поляка, и Трубин входит в когорту наиболее желанных вратарей для туринцев наряду с Марко Карнесекки из «Аталанты» и Гульельмо Викарио из «Эмполи».

Трубин имеет контракт с «Шахтером» до лета 2024 года. Его оценочная стоимость равна 11 миллионам евро.

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Источник calcioblog.it
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Комментарии 4
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Хутин Пуйло
Анатолий Трубин может перебраться в итальянскую Серию А.А может и не пребраться
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+1
Gargantua
ну чего вы сразу так
человек значится в шорт листе.
21 год уже с опытом в ЛЧ. за сборную играл. конечно он у многих в шорт листах.
от такого интереса до контракта очень большое расстояние.
они же не пишут, что ведутся переговоры. а интрес это дело такое.
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0
Vladimir Semushin
Летяяять уууткии.
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0
MrStepanovM .
чушь
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0
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