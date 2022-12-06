Ювентус проявляет интерес к вратарю Шахтера

Основной вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин стал объектом интереса со стороны туринского «Ювентуса».

Итальянский гранд имеет шорт-лист вратарей, чьи кандидатуры являются для него приоритетными на трансферном рынке.

Контракт нынешнего ключевого кипера «Ювентуса» Войцеха Щенсны истекает в 2024 году, и с учетом возраста, а также уровня требуемого оклада, вряд ли будет продлен.

По этой причине «Ювентус» уже сейчас озаботился поиском преемника для поляка, и Трубин входит в когорту наиболее желанных вратарей для туринцев наряду с Марко Карнесекки из «Аталанты» и Гульельмо Викарио из «Эмполи».

Трубин имеет контракт с «Шахтером» до лета 2024 года. Его оценочная стоимость равна 11 миллионам евро.