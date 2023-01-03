Роналду может расстаться с Джорджиной. Все из-за смерти ребенка?

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду находится на грани расставания с моделью Джорджиной Родригес. Они состоят в отношениях с 2016 года, однако сейчас пара переживает момент глубокого кризиса.

Сообщается, что в последнее время Роналду и Родригес на публике стараются показывать, что у них все отлично в отношениях, но, видимо, это не совсем так. К слову, как говорит источник, рекламные контракты и другие общие профессиональные обязательства– единственные причины, которые удерживают пару вместе.

Отметим, что Криштиану и Джорджина – родители достаточно большой семьи, а также они создали миллионный бренд, который может пошатнуться в результате расставания.

Недавно Джорджина призналась, что 2022 год был для нее очень сложным, так как она потеряла ребенка: одного из своих близнецов. Сын Родригес и Роналду умер при рождении. Дочь, которую назвали Белла Эсмеральда, выжила. Сейчас ей уже восемь месяцев.

К слову, у пары также есть пятилетняя дочь Алана, а у 37-летнего Роналду – 12-летний сын Криштиану-младший. Также у пары есть пятилетние близнецы Ева и Матео, рожденные суррогатными матерями.

Интересно, что на Рождество Роналду получил в подарок от Джорджины шикарный кабриолет.