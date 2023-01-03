Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналду может расстаться с Джорджиной. Все из-за смерти ребенка?
Другие новости
03 января 2023, 17:29 | Обновлено 03 января 2023, 18:13
3507
0

Роналду может расстаться с Джорджиной. Все из-за смерти ребенка?

К сожалению, пара переживает момент глубокого кризиса

03 января 2023, 17:29 | Обновлено 03 января 2023, 18:13
3507
0
Роналду может расстаться с Джорджиной. Все из-за смерти ребенка?
Twitter. Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду находится на грани расставания с моделью Джорджиной Родригес. Они состоят в отношениях с 2016 года, однако сейчас пара переживает момент глубокого кризиса.

Сообщается, что в последнее время Роналду и Родригес на публике стараются показывать, что у них все отлично в отношениях, но, видимо, это не совсем так. К слову, как говорит источник, рекламные контракты и другие общие профессиональные обязательства– единственные причины, которые удерживают пару вместе.

Отметим, что Криштиану и Джорджина – родители достаточно большой семьи, а также они создали миллионный бренд, который может пошатнуться в результате расставания.

Недавно Джорджина призналась, что 2022 год был для нее очень сложным, так как она потеряла ребенка: одного из своих близнецов. Сын Родригес и Роналду умер при рождении. Дочь, которую назвали Белла Эсмеральда, выжила. Сейчас ей уже восемь месяцев.

К слову, у пары также есть пятилетняя дочь Алана, а у 37-летнего Роналду – 12-летний сын Криштиану-младший. Также у пары есть пятилетние близнецы Ева и Матео, рожденные суррогатными матерями.

Интересно, что на Рождество Роналду получил в подарок от Джорджины шикарный кабриолет.

По теме:
ФОТО. Роналду прошел медосмотр в Аль-Насре
Последняя остановка Криштиану. Что являет собой саудовский Аль-Наср
Оливер КАН: «Пеле – один из немногих бессмертных нашего времени»
Криштиану Роналду Джорджина Родригес дети смерть
Источник Sport.ua
Оцените материал
(27)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 03 января 2023, 16:27 0
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

ЧМ по хоккею U-20 пройдет в Канаде

Хирн обнародовал план Джошуа на три боя в 2023 году
Бокс | 03 января 2023, 11:37 4
Хирн обнародовал план Джошуа на три боя в 2023 году
Хирн обнародовал план Джошуа на три боя в 2023 году

Энтони планирует реанимировать карьеру

ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал колумбийского вратаря
Футбол | 03.01.2023, 17:05
ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал колумбийского вратаря
ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал колумбийского вратаря
8 топ-игроков, которые могут сменить клуб в январе
Футбол | 02.01.2023, 19:51
8 топ-игроков, которые могут сменить клуб в январе
8 топ-игроков, которые могут сменить клуб в январе
А как же сборная? Ребров вернулся к работе с Аль-Айном
Футбол | 02.01.2023, 19:10
А как же сборная? Ребров вернулся к работе с Аль-Айном
А как же сборная? Ребров вернулся к работе с Аль-Айном
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как украинские спортсмены Новый 2023 год встречали
Как украинские спортсмены Новый 2023 год встречали
02.01.2023, 06:50 1
Другие виды
Объявлен рейтинг международных бомбардиров. Месси – 1-й, Довбик – в топ-20
Объявлен рейтинг международных бомбардиров. Месси – 1-й, Довбик – в топ-20
01.01.2023, 22:40 4
Футбол
СМИ: летом Роналду может вернуться в АПЛ
СМИ: летом Роналду может вернуться в АПЛ
02.01.2023, 21:48 8
Футбол
Обладатель ЗМ отказал Аль-Насру. Экс-партнер Роналду останется в Испании
Обладатель ЗМ отказал Аль-Насру. Экс-партнер Роналду останется в Испании
01.01.2023, 21:15
Футбол
МАКГИГАН: «Хотел бы посмотреть, как Фьюри справился бы с Виталием Кличко»
МАКГИГАН: «Хотел бы посмотреть, как Фьюри справился бы с Виталием Кличко»
03.01.2023, 11:04 4
Бокс
Герой Азовстали. Из плена освобожден брат экс-игрока сборной Украины
Герой Азовстали. Из плена освобожден брат экс-игрока сборной Украины
01.01.2023, 19:29 1
Война
Хргович назвал причину поражения Джошуа в реванше с Усиком
Хргович назвал причину поражения Джошуа в реванше с Усиком
02.01.2023, 23:28
Бокс
Арсенал сделал улучшенное предложение по Мудрику
Арсенал сделал улучшенное предложение по Мудрику
02.01.2023, 16:30 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности