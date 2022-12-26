Португалия26 декабря 2022, 13:17 | Обновлено 26 декабря 2022, 13:57
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ФОТО. Роналду получил от Джорджины на Рождество роскошный кабриолет
Автопарк португальца пополнил Rolls Royce Dawn
26 декабря 2022, 13:17 | Обновлено 26 декабря 2022, 13:57
896
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Португальский нападающий Криштиану Роналду в своем Инстаграм поделился фотографией автомобиля Rolls-Royce, который перевязан подарочным красным бантом.
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В публикации футболист отметил свою возлюбленную Джорджину Родригес и написал: «Спасибо, любовь моя».
Девушка, в свою очередь, в своем аккаунте поделилась видео, на котором снято, как она дарит Роналду машину.
Цена кабриолета Rolls Royce Dawn составляет примерно 428 тыс долларов.
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