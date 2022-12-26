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Португалия
26 декабря 2022, 13:17 | Обновлено 26 декабря 2022, 13:57
896
0

ФОТО. Роналду получил от Джорджины на Рождество роскошный кабриолет

Автопарк португальца пополнил Rolls Royce Dawn

26 декабря 2022, 13:17 | Обновлено 26 декабря 2022, 13:57
896
0
ФОТО. Роналду получил от Джорджины на Рождество роскошный кабриолет
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальский нападающий Криштиану Роналду в своем Инстаграм поделился фотографией автомобиля Rolls-Royce, который перевязан подарочным красным бантом.

В публикации футболист отметил свою возлюбленную Джорджину Родригес и написал: «Спасибо, любовь моя».

Девушка, в свою очередь, в своем аккаунте поделилась видео, на котором снято, как она дарит Роналду машину.

Цена кабриолета Rolls Royce Dawn составляет примерно 428 тыс долларов.

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Криштиану Роналду Джорджина Родригес фото
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Источник Sport.ua
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