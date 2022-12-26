ФОТО. Роналду получил от Джорджины на Рождество роскошный кабриолет

Португальский нападающий Криштиану Роналду в своем Инстаграм поделился фотографией автомобиля Rolls-Royce, который перевязан подарочным красным бантом.

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В публикации футболист отметил свою возлюбленную Джорджину Родригес и написал: «Спасибо, любовь моя».

Девушка, в свою очередь, в своем аккаунте поделилась видео, на котором снято, как она дарит Роналду машину.

Цена кабриолета Rolls Royce Dawn составляет примерно 428 тыс долларов.