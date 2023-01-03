Последняя остановка Криштиану. Что являет собой саудовский Аль-Наср

Под самый конец 2022 года звездный португальский форвард Криштиану Роналду, который перед стартом финальной части чемпионата мира в Катаре неожиданно расторг контракт с «Манчестер Юнайтед», оформил сотрудничество с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии. Очевидно, Криштиану долго ждал, что интерес к нему проявит кто-то из европейских топов, но когда ничего подобного не произошло, все-таки решил согласиться на вариант с «Аль-Насром». Вариант достаточно экзотичный, потому как этот клуб не является широко известным среди футбольных болельщиков, а потому о нем стоит поговорить более детально…

Краткий исторический очерк

Футбольный клуб «Аль-Наср» был основан в октябре 1955 года двумя братьями Хусейном Аль-Джабаа и Заидом Аль-Джабаа. В течение первых пяти лет своего существования он носил статус любительского, после чего был официально зарегистрирован, а его фактическим руководителем стал принц Саудовской Аравии и один из сыновей второго короля государства Сауда ибн Абдул-Азиза Аль Сауда – Абдуррахман ибн Сауд Аль Сауд. Этого человека принято называть «крестным отцом» «Аль-Насра», потому как он трижды выполнял функции президента клуба (1960—1969; 1975—1997 и 2000—2004), а впоследствии два его сына также выполняли эти обязанности – принц Фейсал в период с 1997 по 2000 и с 2006 по 2009 годы, а принц Мамдух в период с 2005 по 2006 годы.

«Золотая эра» в истории «Аль-Насра» пришлась на 70-80-тые годы минувшего века. Именно в тот период команда добыла четыре чемпионских титула в Саудовской Аравии, а также семь раз побеждала в национальном Кубке. Тогда же в клубе выросло целое поколение весьма талантливых по местным меркам исполнителей, которые и помогли «Аль-Насру» добиться указанных вершин. Трое из них – Маджид Абдулла, Махайсен Аль-Джаман и Фахад аль-Биши – до сих пор являются величайшими клубными легендами, которые вошли в историю команды как «золотое трио». Причем на счету Маджида Абдуллы, которого называли «Арабским Пеле», до сих пор числится клубный рекорд по количеству матчей и забитых мячей – 260 и 321 соответственно.

В 1998 году «Аль-Наср» выиграл Кубок обладателей кубков Азии, а вскоре и Суперкубок Азии, благодаря чему в 2000-м получил возможность принять участие в розыгрыше первого клубного чемпионата мира по футболу. Там саудиты заняли третье место в группе А, пропустив вперед бразильский «Коринтианс» и испанский «Реал», из-за чего не прошли в раунд плей-офф, однако «Аль-Наср» организаторы наградили первой в истории наградой за соблюдение принципов честной игры – Fair Play.

Интересно и то, что триумф в 1998-м году «Аль-Насру» удался благодаря краткосрочному приглашению в команду болгарского гения тех времен Христо Стоичкова. Тот был арендован на несколько недель у софийского ЦСКА, за что болгарский клуб получил весьма пристойную по тем временам и для такого срока аренды компенсацию – 200 тысяч долларов. В итоге Стоичков сыграл за «Аль-Наср» три матча, и стал автором решающего забитого мяча в финале Кубка обладателей кубков Азии против южнокорейского «Сувон Самсунг Блюуингз» (1:0).

После того, как все члены «золотого трио» завершили карьеру, в истории «Аль-Насра» начался спад. Он продлился несколько лет, и в это время команда даже была близка к вылету из элитного дивизиона чемпионата Саудовской Аравии. Руководству клуба пришлось привлекать специалистов, которые помогли разработать план, поспособствовавший не только спасению ситуации, но и возвращению «Аль-Насра» на вершину.

В сезоне-2013/14 «Аль-Наср» снова стал чемпионом Саудовской Аравии, и после того еще дважды выигрывал этот титул. Всего на счету команды из Эр-Рияда девять чемпионских титулов на родине, что уступает лишь показателю «Аль-Хиляля», у которого 18 побед в чемпионате.

В последние три сезона «Аль-Наср» финишировал на втором, шестом и третьем местах соответственно. В это время командой руководили португалец Руй Витория, бразилец Мано Менезес и аргентинец Мигель Анхель Руссо.

Высшим достижением «Аль-Насра» в самом престижном клубном турнире азиатского футбола, которым является Лига чемпионов АФК (ранее – Азиатский клубный чемпионат и Азиатский Кубок чемпионов), является выход в финал в 1995 году. Тогда саудиты в решающем поединке в дополнительное время уступили южнокорейскому клубу «Ильва Чунма» (0:1), ныне носящему названием «Соннам».

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Руди Гарсия (слева) на финале чемпионата мира

Нынешним наставником «Аль-Насра» является французский специалист Руди Гарсия. Этот 58-летний коуч длительное время работал на родине, где в сезоне-2010/11 привел «Лилль» к завоеванию чемпионства и Кубка Франции, что до сих пор является высшим достижением в тренерской карьере Гарсии.

Успехи с «догами» позволили Руди получить приглашение из итальянской Серии А, где в течение следующих трех лет он руководил «Ромой». Впрочем, с «волками» ничего выиграть Гарсия так и не смог, хотя дважды занимал второе место в чемпионате по итогам сезона.

В 2016-м Гарсия вернулся во Францию, где работал сперва с «Марселем», а затем – с «Лионом». С «провансальцами» в сезоне-2017/18 добрался до финала Лиги Европы, но в решающем поединке его команда без шансов уступила мадридскому «Атлетико» - 0:3. С «Лионом» Гарсия за два года работы так и не смог квалифицироваться в Лигу чемпионов, из-за чего в мае 2021-го подал в отставку и больше года оставался без работы.

Летом минувшего года Руди Гарсия принял предложение «Аль-Насра». По неофициальным данным, контракт француза рассчитан на один сезон, а заработать за этот период специалист сможет 5,6 миллионов евро, не считая бонусов.

Главные звезды состава

Безусловно, после прихода Криштиану Роналду в «Аль-Наср», именно португалец будет являться ключевой звездой этой команды, однако и помимо него среди подопечных Руди Гарсии есть весьма известные личности.

Ворота команды из Эр-Рияда защищает 34-летний колумбиец Давид Оспина. Он перебрался в Саудовскую Аравию летом 2022 года на правах свободного агента из «Наполи». До этого, помимо неаполитанцев, Оспина успел поиграть в Европе за «Ниццу» и «Арсенал». Имеет на своем счету две победы в Кубке Англии, одну – в Суперкубке Англии и одну – в Кубке Италии.

В обороне можно выделять фигуру 32-летнего испанца Альваро Гонсалеса, который в 2013-м становился чемпионом Европы среди молодежных команд. На клубном уровне этот центрбек в основном играл на родине – за «Расинг», «Сарагосу», «Эспаньол» и «Вильярреал», а с 2019 по 2022 годы выступал во Франции за «Марсель». В «Аль-Наср» Гонсалес, как и Оспина, перешел летом минувшего года на правах свободного агента, оформив двухлетнее трудовое соглашение.

В центре поля у «Аль-Насра» выделяется фигура 35-летнего бразильского опорника Луиса Густаво. Он успел поиграть за «Хоффенхайм», «Баварию», «Вольфсбург», «Марсель» и «Фенербахче». С мюнхенцами побеждал в Лиге чемпионов, становился чемпионом Германии, обладателем Кубка и Суперкубка этой страны. Пересекался с Руди Гарсией в стане «провансальцев», в том числе доходил до финала Лиги Европы.

В атаке стоит выделять 28-летнего бразильца Талиску, который довольно неплохо себя показывал в «Бенфике» и «Бешикташе», но затем решил уехать за длинным юанем в Китай, где провел три года в рядах «Гуанчжоу Эвергранд». Когда у этого клуба начались экономические проблемы, бразилец за 8 миллионов евро перешел в «Аль-Наср», где играет с лета 2021 года.

Еще одной знаковой фигурой для нынешнего «Аль-Насра» является 30-летний камерунский центрфорвард Венсан Абубакар, который забил два мяча на ЧМ-2022, в том числе и победный в ворота сборной Бразилии (1:0) на групповой стадии. В саудовский клуб африканец перешел летом 2021 года из «Бешикташа» свободным агентом, но в последнее время в прессу попала информация, что Абубакар несчастлив в стане «Аль-Насра» и хотел бы покинуть клуб.

Стоит также отмечать, что в настоящий момент в составе «Аль-Насра» есть сразу девять (с учетом Роналду) легионеров, в то время как регламент позволяет заявить на матч только семерых. В этой связи клубное руководство, помимо Абубакара, которого готовы продать за 10 миллионов евро, планирует также избавиться от 29-летнего вингера сборной Узбекистана Джалолиддина Машарипова, у которого с приходом Криштиану Роналду уже отобрали седьмой номер, и передали его португальцу…



ФК Аль-Наср. Джалолиддин Машарипов

Известные личности прошлых лет

В целом «Аль-Наср» и до Криштиану Роналду старался привлекать в свои ряды известных в мире футбола игроков и тренеров. Конечно, португалец является безоговорочной звездой № 1 на фоне остальных, но список его предшественников также выглядит достаточно любопытным…

Известные экс-футболисты «Аль-Насра»: Христо Стоичков (Болгария), Денилсон, Жулиано (оба – Бразилия), Ахмед Муса (Нигерия), Нордин Амрабат (Марокко), Рамиро Фунес Мори (Аргентина).

Известные экс-тренеры «Аль-Насра»: Марио Загалло, Мано Менезес (оба – Бразилия), Жан Фернандес, Анри Мишель (оба – Франция), Вальтер Дзенга, Фабио Каннаваро (оба – Италия), Эдгаро Бауса (Аргентина), Артур Жорже (Португалия), Мирча Редник (Румыния), Зоран Мамич (Хорватия).

Сезон-2022/23

В настоящий момент «Аль-Наср» является лидером турнирной таблицы сезона-2022/23 Саудовской Про-Лиги. После 11 матчей подопечные Руди Гарсии имеют в активе 26 очков, что на один балл больше, чем у «Аль-Шабаба» и на два – чем у «Аль-Иттихада», но оба последних провели по 10 поединков.

Кроме того, «Аль-Наср» вышел в четвертьфинал Кубка Короля Саудовской Аравии, а 25 января команда Руди Гарсии сыграет с «Аль-Иттихадом» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии.

В международных турнирах в текущем сезоне «Аль-Наср» уже не сыграет.